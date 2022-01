3 claves para lucir la tendencia del terciopelo

Looks de terciopelo

El tejido de terciopelo es una opción vintage que causó furor en la década de los 90. Celebridades de Hollywood como Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Robin Wright, Penélope Cruz y Cameron Diaz lucieron en varias ocasiones elegantes trajes y vestidos para las alfombras rojas y ahora en el 2022, esta tela vuelve a ser tendencia para los looks 'street style'.

Así lo menciona la asesora de imagen Ana Azuero, quien recalca que la elegancia y la suavidad son algunos de los puntos claves de esta tela. “El terciopelo también es llamado velvet. Es una opción que este año estará presente tanto en looks para el día como para la noche”, dice Azuero. Si aún no te has animado a añadirla a tus outfits, la experta trae algunos tips para que la utilices:

Para un look informal, va bien un pantalón de terciopelo con una camiseta blanca. Puedes añadir accesorios del mismo tono del pantalón u otros que generen un contraste. Si disfrutas de los looks monocromáticos, existen opciones de una sola pieza como los maxi blazer (que simulan un vestido corto), los vestidos largos o los jumpers. Si optas por esta opción, prefiere accesorios mini para no sobrecargar el vestuario. Si disfrutas de los looks monocromáticos, existen opciones de una sola pieza como los maxi blazer (que simulan un vestido corto), los vestidos largos o los jumpers. Si optas por esta opción, prefiere accesorios mini para no sobrecargar el vestuario.

¡A divertirse con los accesorios! Leer más

Extra

Al ser el terciopelo generalmente de un solo color, también puedes crear looks más arriesgados con piezas que tengan estampados llamativos como los inspirados en la naturaleza (como las flores y las hojas) y los de líneas (verticales y horizontales). “Estos prints nunca van a pasar de moda porque son atemporales y pueden lucirse en el día o en la noche”, dice Azuero.

Debe saber