El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo en una entrevista publicada por The Wall Street Journal que su país está listo para la contraofensiva de sus Fuerzas Armadas contra Rusia, pero insistió en que necesita más armas de sus aliados.

En una amplia conversación con el diario, Zelenski no especificó “cuánto tardará” en iniciar la contraofensiva para recuperar territorio, pero se mostró seguro sobre su “éxito” y añadió: “Para ser honesto, esto puede ir de varias maneras completamente diferentes. Pero vamos a hacerlo, y estamos listos”.

Además, el dirigente llamó a los países de la OTAN a ofrecer un “camino claro” de entrada a Ucrania en la organización. También agradeció a los países occidentales las armas que le han suministrado desde el inicio de la invasión rusa, pero reclamó concretamente más sistemas de misiles antiaéreos Patriot, de los cuales necesitaría alrededor de 50.

Rusia ha lanzado en el último mes una veintena de ataques masivos con drones y misiles contra Kiev. Zelenski también llamó a los países de la OTAN a ofrecer un "camino claro" para la entrada de Ucrania en la organización. Admitió, no obstante, no tener expectativas de que eso ocurra mientras continúen los combates. "Si no nos dan una señal, creo que no tiene sentido que Ucrania esté en Vilna", agregó, en alusión a la cumbre que la OTAN celebrará en julio en la capital lituana.