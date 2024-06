Zambrano: “Querían archivar informe de minoría sobre crimen de Villavicencio”

La Comisión Ocasional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio presentó un informe de mayoría que concluye que el magnicidio no fue un crimen político. Sin embargo, la presidenta de la mesa, Viviana Zambrano, señala que hay un informe de minoría que también será presentado en la Asamblea Nacional.

El informe presentado recibió críticas de la familia de Villavicencio por “la falta de detalles” y porque se señala que el crimen se relaciona con la delincuencia común.

¿La conclusión del informe no es algo que se sabía? ¿Entonces, cuál es el aporte nuevo de la Comisión?

Son dos informes que irán a la Asamblea. El de mayoría, expuesto por Adrián Castro, que hizo que yo no fuera parte de ese informe, porque yo estaba presentando el informe en el cual indicábamos que era un crimen político. Pero al leer el que presentaban mis compañeros, quisieron archivar el mío. Indicaban que (el crimen) era por delincuencia común, por la violencia que vive el país. Jamás podemos nosotros decir que la muerte de Fernando Villavicencio fue por delincuencia común. Sin embargo, estos documentos no tienen peso jurisdiccional, porque es la Fiscalía y los jueces los que tendrán que determinar los nombres y las sanciones de los responsables materiales e intelectuales.

¿Qué concluye ese informe de minoría?

Por la escasa documentación recibida y porque no comparecieron todos, una de las de las conclusiones es que se evidencia una intención de evadir responsabilidades por parte de la Policía, del ECU-911, donde aún no se ha hecho la depuración para verificar si dentro de los 500 funcionarios aún siguen las 16 personas que daban la localización de Fernando sin pedirla. Se necesita transparencia y una depuración de instituciones, esa es otra. Necesitamos contar también con el Ejecutivo. No se puede realizar solamente como parte del Poder Legislativo, porque no cruzamos nunca la línea hasta donde podíamos llegar.

También se recomendó la militarización de cárceles, pero que los militares tengan cubierto su rostro para que no tengan afinidad o recelo por sus vidas. Y al SNAI, que se revise a los proveedores de la comida, del agua. También que necesitamos reformas profundas, que desde la bancada de Construye vamos a revisar y estamos trabajando.

¿Son todas?

No tengo a la mano el informe, pero otra es que necesitamos trabajar por la seguridad multidimensional. A través del informe y las investigaciones, podemos decir que estamos expuestos todos. Incluso desde el ECU-911 pueden ver dónde estamos ubicados. Si alguien no es del agrado de una de las instituciones o de los poderes, pues automáticamente comienzan a hacer seguimientos, y nosotros queremos un país libre, democrático, con justicia.

¿Qué señala el informe de mayoría?

El informe se centraba solamente en el expresidente Lasso y esto no viene solamente desde ese momento, viene desde Gobiernos anteriores. De manera que es necesario depurar a la Policía, ver sus responsabilidades. Depurar hasta al CNE, porque había un presupuesto y se verificaba más que estuviera equipada la policía que los presidenciables, cuando Fernando era el único candidato que tenía el 93 % de su vida en peligro, inclusive Christian Zurita, que subió hasta el 97 %.

¿Determinaron responsabilidades de exfuncionarios de Guillermo Lasso?

Lasso no compareció. En ningún momento dijimos que era responsable. Solicitábamos aportes del Ministerio del Interior de 2023 y del actual. O sea, el expresidente no tendría ninguna responsabilidad, pese a que él dispone a sus funcionarios de Gobierno.

Entonces hay dos informes, pero se ha cuestionado que no hay aportes nuevos.

Tratan de minimizar, pero hay un compromiso de que la muerte de Fernando no quede en la impunidad. Pudimos aportar con nuestras investigaciones para poder llegar a eso, que está en los antecedentes: ¿por qué lo seguían tanto?, ¿por qué lo quisieron silenciar? También aportamos a que no quede en el olvido como el caso Gabela, que se archivó. En este caso no aceptamos el informe de la mayoría y no dejamos que se archive el de minoría dentro de la Asamblea.

¿Qué opina de la conclusión del informe de mayoría?

Este crimen no es un delito común, es un crimen político. Fue un hombre perseguido por sus investigaciones y por sus declaraciones. Inclusive en este caso, más del 70 % de lo que concluye el informe de Castro está dentro de mi informe, con el desarrollo de los casos. Y no puedo decir que solamente es en el Gobierno de Lasso, cuando la narcopolítica y las mafias vienen de más de 10 años atrás.

¿Qué harán con su informe de minoría?

Irá a la Asamblea con el de mayoría en la fecha en que decida el CAL y veríamos si pasa a la Comisión de Fiscalización. No quisiera que solamente quede allí, porque hubo intento de archivo.

¿Tuvieron incidentes en la Comisión?

El impasse entre Mónica Palacios y la ministra Mónica Palencia. También cuando preguntaban por el celular de Fernando. Les preocupaba el teléfono por sus investigaciones que tenía.

Datos

Viviana Zambrano eEs asambleísta de la provincia de Manabí, por el movimiento Construye. También es parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Preside la Comisión Ocasional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio. Solicitó una prórroga de seis meses para continuar el trabajo, pero solo obtuvo 90 días más.

