Yaku Pérez: 'En el país hemos visto una izquierda autoritaria y arrogante'

En el ocaso de la campaña electoral, el candidato a la Presidencia por Pachakutik, Yaku Pérez, admite que no está cerrado a un acuerdo comercial con Estados Unidos. En conversación con EXPRESO, el dirigente indígena asegura que estará en la segunda vuelta.

- EXPRESO solicitó una entrevista con usted desde el 23 de noviembre del año pasado, ¿por qué se acepta ahora la conversación?

- Ofrezco mil disculpas. Hoy me entero de este pedido de entrevista. Eso responde a varios factores. Antes yo mismo manejaba las entrevistas con los medios. Recién hace un mes y medio vinieron las compañeras que me acompañan. Hace tres semanas se incorporó una persona encargada específicamente de las entrevistas.

Alfredo Borrero: “No más mafiosos en los hospitales” Leer más

- ¿No es una estrategia electoral planificada?

- Debe ser esa situación que explicó. De ninguna manera es una estrategia política. Reitero mis disculpas

- ¿Usted es la única candidatura de izquierda?

- En efecto. Muchos podrían hablar de izquierda pero la izquierda que no está con los pobres, que no está con la ecología, o con las mujeres, o los pueblos indígenas no es izquierda. Una izquierda, por su naturaleza, debe ser respetuosa con los derechos humanos y de la naturaleza. Lo que hemos visto aquí -y en la región- ha sido una izquierda muy autoritaria y arrogante. La corrupción ha sido el pan de cada día y ahí nos distanciamos. La izquierda va puliéndose y adaptándose a las épocas.

- ¿Esa evolución ideológica debería calmar a los empresarios que temen un gobierno de izquierda radical?

- Deben estar totalmente tranquilos. Respetaremos la dolarización y la propiedad privada. Gobernaremos con los empresarios honestos. Así como con los indígenas, trabajadores, intelectuales y todos los sectores. ¿Quiénes son los empresarios honestos? Los que pagan impuestos y respetan los derechos laborales y de la madre naturaleza.

- ¿En cuatro años usted va a revertir el modelo económico extractivista que tiene el país?

- En cuatro años va a ser difícil sino imposible pero si podemos dejar sentadas las bases para la edificación de un nuevo país. De una etapa extractiva a una posextractivista. No queremos abrir nuevos campos petroleros pero si potenciar los que existen.

- ¿Va a respetar los contratos de explotación minera ya firmados y en vigencia?

- Hay que respetar. Solo tienen que cumplir los estándares socioambientales.

- Hay avances para lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Eso continuará en su gobierno?

- He aprendido que nunca hay que decir jamás. Quien sabe y tengamos que firmar un acuerdo comercial pero bajo estrictas condiciones. El respeto a la soberanía y velar por los intereses nacionales no se pueden sacrificar. Todo depende de las cláusulas. Hay que analizar. No estoy cerrado pero debemos tener la capacidad de conseguir los mayores beneficios en un eventual acuerdo.

Lasso sobre la muerte de Ruales: "El Gobierno ha tenido una actitud timorata frente a la delincuencia" Leer más

- ¿Es más factible conversar con Joe Biden que con Donald Trump?

- Con Trump habría sido imposible e inviable una conversación siquiera. Hubiese sido una pérdida de tiempo. Con Biden hay una expectativa y hay intereses en común para sentarnos.

- ¿La Conaie y sus líderes están con usted?

- Hubo tensiones muy fuertes en el inicio. Las tensiones se han dado históricamente en el movimiento. En nuestro caso, esas tensiones se han ido limando aunque hay compañeros que puedan disentir. Pero las bases están apoyando.

- ¿Jaime Vargas y Leonidas Iza podrían ser parte del gabinete?

- No hemos pensado siquiera en esa posibilidad. Hay otras personas del movimiento indígena como Nina Pacari y Cecilia Velázquez (subcoordinadora de Pachakutik). Yo no estoy de candidato a presidente de la Conaie así que tendré un gabinete diverso.

- ¿Quiénes serán parte de ese gabinete presidencial?

- Deben venir de los trabajadores, la academia, la producción, el sector indígena y profesionales que tengan autoridad moral y experticia. Nuestro gabinete va a estar integrado en su mayoría por mujeres. Incluso vamos a crear un Ministerio de la Mujer.

- ¿Con quién preferiría ir a la segunda vuelta?

- Con cualquiera. La una es la derecha neoliberal pero al menos es sincera y se identifica como libre mercado. La otra es la derecha camuflada de progresismo. Las dos son del pasado y parte de la corrupción.

- Si usted no llega a la segunda vuelta, ¿respaldaría una candidatura de Andrés Arauz o de Guillermo Lasso?

- Ese escenario ya no existe. Existía hace un mes y medio pero ahora no existe. Nosotros llegaremos primeros o segundos.