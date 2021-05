Yaku Pérez: "Me retiro de Pachakutik... El acuerdo con CREO no es transparente"

Se va. El excandidato presidencial, Yaku Pérez, deja las filas del movimiento Pachakutik que auspició su postulación en las pasadas elecciones y con el que alcanzó un tercer puesto en la primera vuelta electoral. En una rueda de prensa en Cuenca, el también exprefecto de Azuay anunció su separación de las filas por no comulgar con el acuerdo al que habría llegado Pachakutik con el movimiento del futuro Gobierno, CREO, para llevar a Guadalupe Llori a la Presidencia de la Asamblea Nacional.

Agradeciendo a las bases de Pachakutik. Sabiendo que nos encontraremos en el camino, pero no quiere responsabilizarme de los actos que la historia nos juzgará. Y si estoy equivocado, seré el primero en reconocer y pedir perdón. Me retiro de Pachakutik. Vuelvo a la resistencia. Yaku Pérez, excandidato presidencial de Pachakutik.

Pérez se va deseando lo mejor al movimiento y sintiendo, según dijo, alegría por la designación de Llori, pero dijo que no hay claridad en el acuerdo con CREO que la llevó a la Presidencia. "No estoy de acuerdo cómo se llegó porque no se ha transparentado el acuerdo... No conozco los acuerdos con CREO. Nada hay nada a cambio de nada. No creo que el partido del Gobierno haya apoyado la presidencia de la Asamblea a cambio de nada. Siempre hay condicionantes y ellos tienen una agenda clarísima".

Dirigentes de Pachakutik han dicho que no existe acuerdo, solo un apoyo a Llori y que en otros temas que coincidan con CREO y otros votarán a favor, y en los que no coincidan votarán en contra.

De qué sirve tener una presidencia (de la Asamblea) decorativa rehén del Gobierno. Yaku Pérez, excandidato presidencial de Pachakutik.

Pérez adelantó que no ha recibido la propuesta de adherirse a otra organización política ni tampoco está buscando afiliarse a una. Tampoco ha pensado crear un nuevo partido o movimiento político. "El tiempo y las agüitas lo dirán".