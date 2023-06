Es abogado y ambientalista de 54 años. Desde 2013 al 2019 fue presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa (Ecuarunari). Participó en manifestaciones durante el gobierno de Rafael Correa. En 2017 cambió legalmente ante el Registro Civil por Yaku Sacha, que en kichwa significa agua del monte.

¿Hará la carrera a la Presidencia sin Pachakutik?

Heráclito dijo que nadie se baña dos veces en el mismo río. No es un proceso electoral igual. Hoy estamos con cuatro movimientos nacionales y otros movimientos provinciales y algunas fuerzas sociales que antes no teníamos como colegios de ingenieros, rectores de universidades, gremios de choferes profesionales. Con Pachakutik tendremos una reunión (ayer). Las bases de Pachakutik en las provincias me han ofrecido su apoyo.

¿Qué propone Pachakutik?

El Consejo Político Nacional de Pachakutik envió el lunes una comisión encargada para iniciar los diálogos. Les recibimos. Pero ahora vamos a escucharlos, no solo de Somos Agua, sino también las fuerzas políticas: Democracia Sí, Socialismo y Unidad Popular.

¿De qué depende que lleguen a un acuerdo? ¿Pondrá condiciones como lo hizo el señor Leonidas Iza?

Básicamente depende de un tema jurídico. No he revisado las últimas normativas del CNE, pero si hay cómo hacer una alianza con un quinto movimiento entonces ahí vamos.

¿Quiénes más se están sumando a su campaña?

El crecimiento en la Costa es exponencial desde 2021. En Quito, estuve en algunos nichos que habían sido del correísmo como Calderón, Carapungo y Comité del Pueblo, pero los compañeros que me acompañaban se sorprendían que los dirigentes que antes solo recibían a los de Correa hoy nos han extendido los brazos y nos acompañaron en el recorrido que hicimos en dos horas.

¿A qué se debe eso?

Creo que somos la tercera vía: ni correas y lassos. Mi hoja de vida es clara y honesta. La gente ha visto que están tan manchados en la Asamblea Nacional, en la Presidencia, la Justicia, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación que ven en mi proyecto una pequeña luz. No me creo ni salvador ni caudillo de la patria, pero sí creo que podemos hacer un liderazgo efectivo y devolver la esperanza.

¿En qué se caracterizaría su presidencia si llegara a ganar?

En la inversión social, generando fuentes de trabajo, atendiendo la salud, haciendo acciones de prevención ante el crimen organizado y la inseguridad ciudadana.

¿Cómo hará eso?

Con acciones preventivas: más educación, más trabajo, más créditos y una política de inclusión social, acompañada de mano firme. Dotaremos de presupuestos para implementos de la Policía y el Ejército y haciendo una gran minga.

¿Un año y medio alcanza?

No, pero se sentarán las bases para un gobierno no de rambos y autoritarismos.

¿Si llegase a ser presidente pactaría con el correísmo, que es la primera fuerza política?

Yo no voy a pactar con la delincuencia. Acordaré en términos públicos, a la luz del día, sobre los grandes problemas y temas nacionales. Pero no voy a negociar con la impunidad, que es el mejor combustible para alimentar la corrupción. Eso tampoco quiere decir que vamos a implementar odios, rencores y venganzas.

¿Esta vez tiene listo un equipo de gobierno?

Es verdad que en 2021 dijimos que no teníamos equipo de gobierno, pero esto nos ha dado tiempo para armar los equipos. Hoy tenemos equipos económicos, de justicia y reforma del Estado; otro que está trabajando en la seguridad...

¿Quiénes son?

Académicos de la Politécnica, la Universidad Central, la Andina, la Universidad Internacional del Ecuador. Hay dirigentes sociales, feministas y ecologistas con mucha ética.

En sus primeros 100 días ¿qué se podrá ver?

Conformaremos una comisión, con apoyo de Naciones Unidas, para investigar los contratos que están vinculados con Odebrecht, la Refinería del Pacífico, Coca Codo Sinclair, contratos petroleros, mineros y de telefonía celular. Vamos a detectar las irregularidades y fortaleceremos la UAFE.