Yaku Pérez busca respaldo en Guayas para su movimiento Somos Agua

De paso por Guayas. El excandidato presidencial, Yaku Pérez, estuvo hoy, 24 de agosto de 2021, en Guayaquil para reunirse con simpatizantes y seguidores en busca de respaldo para el naciente movimiento Somos Agua, que busca la personería jurídica en el Consejo Nacional Electoral.

En un encuentro en el centro de la urbe, el exdirigente de Pachakutik conversó con medios de comunicación a los que adelantó que parte de su visita tenía como objetivo participar de una reunión preparatoria para lo que será una convención provincial para elegir a la coordinación en esta provincia. “Hasta aquí no hemos elegido a nadie y los quienes llegarán serán feministas. No que hayan maltratado a las mujeres o hayan cometido xenofobia, racismo o sexismo. Que sean ecologistas y que amen la naturaleza”, adelantó Pérez, a lo que se suma que sean honestos.

El movimiento, dijo el dirigente político azuayo, tiene que marcar la diferencia con otros, ser plural y sin sectarismo y patriarcalismos.

Descartó que su intención sea la de dividir al movimiento indígena o a su brazo político Pachakutik como lo alegan algunos de sus dirigentes. “No queremos dividir. Queremos que se fortalezca el debate político. Pachakutik tiene 27 asambleísta. Tiene una oportunidad histórica. Yo no tengo uno. Nos salimos porque no estamos de acuerdo con estar en pactos con el Gobierno de Lasso”. No obstante, reconoció que el plan de vacunación avanza y se ha cumplido “más o menos” en aquello, no así en materia de política social. Según Pérez, aún no hay claras luces del combate a la corrupción. “Se ve que el extractivismo minero y petrolero se está acelerando. Se habla de privatizaciones con el nombre de concesiones, cuestionó el también exprefecto de la provincia del Azuay.