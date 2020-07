Ximena Peña se desmarca de PAIS y renuncia antes de la votación por la Vicepresidencia

La asambleísta Ximena Peña, representante de los migrantes de Estados Unidos y Canadá por el movimiento Alianza PAIS, dio a conocer, mediante una carta, su decisión de renunciar a la coordinación de la bancada. Está en desacuerdo con la terna enviada por el Ejecutivo para la designación del cuarto vicepresidente o vicepresidenta de la República de la Legislatura, y con la posibilidad de que el nombre que asuma este cargo termine siendo definido por falta de pronunciamiento del Legislativo y, por tanto, por fuerza de Ley.

En su condición de coordinadora de la bancada y del bloque, indica en la carta, ha procurado la cohesión interna y la toma de decisiones bajo criterios democráticos y plurales. Asegura que no han sido pocas las ocasiones en las que se ha sumado, de manera orgánica, a la decisión de la mayoría, convencida de que en un movimiento político y en el accionar parlamentario, a pesar de las diferencias, debe primar siempre la búsqueda de consensos y equilibrios.

“En este marco debo expresar mi profunda preocupación el día de hoy ante la decisión mayoritaria para la designación de Vicepresidente de la República. Considero que este cargo que ha enfrentado polémicas en los últimos años, requiere de legitimidad. Es verdad que no podemos convertirnos en jueces y asumir un papel que le corresponde al sistema de justicia, sin embargo, en el ámbito político corresponde tomar una decisión. Una designación cuestionada no abonará en lo absoluto al fortalecimiento de nuestra imagen institucional y como movimiento”, argumenta en su comunicado.

“Como a muchos, me ha guiado una visión programática que hemos tratado de defender en todo momento. He venido sosteniendo que es imperativo que profundicemos en la autocrítica y hagamos una reflexión amplia sobre el destino de nuestro Movimiento. Esta reflexión que invoco incluye la necesidad de tomar posición firme ante reiteradas decisiones del Ejecutivo no consultadas con el Movimiento. La terna para Vicepresidente, la más reciente”, continua.

Asegura que es claro que Alianza PAIS no gobierna. “Una paradoja, porque nos siguen y nos seguimos llamando movimiento oficialista. Este debate que hemos planteado a lo interno tendrá que llevarnos a tomar decisiones y asumir, una vez más, el rol histórico que nos corresponde. Los cambios y la renovación no pueden seguir postergándose”, escribió.