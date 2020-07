Gobierno quiere a Romo de vicepresidenta y se la juega por el ministerio de la ley

La incertidumbre se mantiene. Hoy en la tarde el pleno de la Asamblea tiene previsto tratar la designación del vicepresidente de la República de la terna enviada por el Ejecutivo y que la integran: María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y María Alejandra Muñoz. Sin embargo, hasta el momento, no se ven los votos ni para la designación, ni tampoco para negar la lista presentada por el Ejecutivo. En ambos casos se requiere de 70 votos.

“Lo ideal hubiera sido de que se trate de llegar a consensos, que el presidente dialogue, que envíe en la terna nombres con menos desgaste para poder generar esos consensos; sin embargo, es lo que tenemos, y creo que desde el inicio el Ejecutivo estaba ya resignado a entender que al mandar esa terna la única manera de que ingrese la primera de la terna era, justamente, por el ministerio de la ley”, reconoció la coordinadora de Alianza PAIS, Ximena Peña, quien cree que no hay los votos ni para elegir ni rechazar.

Al parecer no habría los votos ni para nadie en la terna, ni para rechazar la terna del Ejecutivo.

Ximena Peña

​Coordinadora de Alianza PAIS

Realidad que para el asambleísta Henry Cucalón (PSC) no es nueva. Él considera que la falta de votos “es la estrategia para nombrarla a la ministra de Gobierno como vicepresidenta, por el ministerio de la ley, ya que no hay los votos ni para designar ni para negar o rechazar la terna. Los que le están apoyando, como no lo hacen de frente, porque saben que es impresentable votar por la ministra, lo que están haciendo es un juego, para no votar por nada, por ninguna moción y que entre por el ministerio de la ley”, dijo el legislador.

La estrategia es que no haya los votos y que la designada entre por ley, es decir, por la ventana. Henry Cucalón

​Asambleísta del PSC

Para el historiador Enrique Ayala Mora, esta posibilidad de que la designación se haga por el ministerio de la ley sería la primera vez en la historia del Ecuador, y considera que sería muy grave que el segundo mandatario entre en funciones por fuerza de ley. RRG