Xavier Jordán vende sus bienes en Estados Unidos y en Ecuador

Xavier Jordán Mendoza apresura la venta de sus bienes en Ecuador y Estados Unidos, mientras en su contra existe una difusión roja de la Interpol por presunta delincuencia organizada.

El descrédito final del macho alfa Leer más

Lea también: Sommerfeld: "Ecuador no reconoce al Gobierno de Nicolás Maduro"

El 21 de diciembre pasado, a través de una sentencia, Jordán y su esposa lograron la autorización judicial para vender un departamento ubicado en el tercer piso del condominio Torres del Río, en Samborondón.

El bien se encontraba a nombre de su hijo menor de edad, por lo que el permiso para vender lo otorgó el juez Edwin Armando Tierra Gusqui, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón.

Los motivos para la venta, según lo declarado en la demanda, es porque ya no vive en Ecuador desde 2020 y porque planifica comprar otro departamento a nombre del menor, ubicado en el condado de Miami-Dade, en el estado de Florida, en Estados Unidos, cuyo valor es de 500.000 dólares.

En la audiencia ante el juez de Samborondón, Jordán y su esposa se conectaron vía Zoom. Ambos entregaron la dirección del departamento que van a comprar. Sin embargo, en una búsqueda en el Registro Público de Miami-Dade consta que el departamento que van a comprar en realidad ya fue adquirido por su esposa el 29 de mayo de 2020.

Te invitamos a leer: Tailandia y China firman la exención de visados para viajeros a partir de marzo

Caso Xavier Jordán contra EXPRESO: juez niega la inclusión de chats al proceso Leer más

En el Registro Público de Miami-Dade también se detalla que el 3 de septiembre de 2020, el departamento ubicado en Park Condo pasó a nombre de la empresa New Ventura Assets 1 LLC, que a su vez fue manejada por Avalon Incorporators LLC. La dueña de Avalon es Cersei S.A., que a su vez está relacionada con Katalist Fond, la propietaria, entre 2016 y 2020, de la casa del narcotraficante Leandro Norero, en Riberas del Batán, en Samborondón.

Otra propiedad de Jordán que también estuvo en venta es su casa ubicada en Rolling Hills, en cuya piscina quedaron fotografiados Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Leonardo Cortázar y otros personajes.

6 millones de dólares era el precio de venta por su mansión, donde fue la fiesta de la piscina.

El anuncio estuvo activo entre el 19 de diciembre de 2023 y el 23 de enero de 2024, cuando fue eliminado. La casa, por la que pide 6 millones de dólares, está a nombre de Doral Asset 1 LLC, que a su vez es accionista de Avalon Incorporators LLC. De nuevo, el mismo esquema de empresas se ha usado para proteger sus bienes, que según la fiscal Diana Salazar son producto de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico o a la venta de insumos médicos con sobreprecio durante la pandemia. Por este segundo proceso está llamado a juicio.

Te puede interesar: El Ejecutivo francés denuncia "competencia desleal" de países como España e Italia

Juez ordena investigar publicaciones de Correa y Xavier Jordán en redes sociales Leer más

Hay otros dos departamentos de Jordán y de su esposa que seguían el mismo patrón, es decir, que están a nombre de empresas. Se trata de los departamentos 3709 y 3801, ubicados en el lujoso edificio Brickell City Center. Este último estaba a nombre de la empresa New Empire Location LLC, que fue disuelta. El 28 de junio de 2023, el departamento fue vendido a Grupo Claro LLC, por 3 millones de dólares. Sobre el departamento N° 3709 del mismo edificio, está valorado en 1,2 millones de dólares y está en venta.

LA RED DE EMPRESAS VINCULADAS

PANTALLA. En Miami aparecen una veintena de empresas vinculadas a Jordán, que son manejadas por la firma True Vision Management Inc. Entre las que aparecen están Halifs Properties LLC, Asterix Properties, Beker One, Rotax Max Two, Atiscode Properties, Curtis Properties, Paladium One, New Kingdom.

DELAWARE. Xavier Jordán es presidente de la empresa Doral Asset 1 LLC, con sede en Delaware, en Estados Unidos. A nombre de esta compañía se encuentran varios de sus bienes. La firma es manejada por el directivo Charney Palacios, quien aparece como agente de unas 40 empresas de papel.

Si quiere leer esta y otras noticias, suscríbase a EXPRESO. SUSCRÍBASE AQUÍ