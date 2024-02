Xavier Jordán se hizo plumas en juicio contra EXPRESO

Un juez ha declarado en abandono la demanda que el prófugo de la justicia, Xavier Jordán, le puso a diario EXPRESO. Jordán alegaba, en esa demanda, que este medio había afectado su buena imagen publicando una fotografía donde él aparecía metido en una piscina de su casa en Miami con un grupo de personas cuya reputación ya no podía caer ni un centímetro más. ¿Quién le mandó a invitar y meterse al agua con semejantes figurines?

La demanda de Xavier Jordán contra Diario EXPRESO fue declarada en abandono Leer más

La interrogante ahora es ¿qué pudo pasar para que Jordán no haya aparecido a la audiencia de ayer viernes 9 de febrero? Si se toma en cuenta la prepotencia y la arrogancia que Jordán y su abogado invirtieron con su demanda para tratar de amedrentar a EXPRESO, a otros medios y a los periodistas, lo menos que era de esperarse era que siga adelante con su propósito hasta el final.

(Le puede interesar: Xavier Jordán vende sus bienes en Estados Unidos y en Ecuador)

Jordán no parecía que fuera de esos especímenes cazadores que prefieren olvidar a su presa y regresan tranquilos sin ella. No, Jordán era de los que llamaban personalmente a amenazar a periodistas que habían publicado cosas suyas para amenazarlos con juicios y así, hipotéticamente, asustarlos.

Su más reciente rueda de prensa con su abogado Richard Díaz, desde Miami, fue una obra monumental del cinismo y la arrogancia. Ahí Jordán se declaró perseguido político como si alguien le fuera a creer que por motivos políticos está prófugo de la política.

¿Alguien se ha enterado de alguna militancia o trabajo político que haya hecho en los últimos años como para que se lo persiga por motivos políticos? En realidad, el único trabajo político que parece haber hecho es el que aparece en los chats del caso Metástasis, donde él y el narcotraficante Leandro Norero conspiraban y manejaban a los asambleístas de la Revolución Ciudadana. O jactándose de tener agarrado de los zigotos al expresidente Rafael Correa.

¿Por qué entonces Jordán no se presentó ? Una sobrina suya que estuvo ahí como representante de su tío le dijo al juez que había muerto el hermano del demandante (o sea su papá) por lo que pedía que se cambiara la fecha para la audiencia. ¿Entonces por qué no fue su procurador jurídico, José Luis Hidalgo?

El juez no se tragó el cuento y declaró en abandono la causa, amparado en la norma que dice que “cuando quien presentó la demanda o solicitud no comparece a la audiencia correspondiente, su inasistencia se entenderá como abandono”.

Nexo entre Xavier Jordán y Leandro Norero: ¿Cuál es el bien que los une? Leer más

En realidad, no es muy difícil imaginar algunos motivos por los que Jordán pudo no haberse presentado. Uno de ellos es que, a estas alturas, Jordán debe estar mucho más preocupado por otras prioridades.

Los chats de Metástasis lo enlodan hasta las orejas y es de suponer que debería estar tratando de encontrar algún tipo de defensa para ese tremendo chicharrón que son esos chats. O que las autoridades de EE. UU. estén ya muy cerca de detenerlo por la serie de irregularidades que le han aparecido en los últimos meses.

Otra posibilidad es que alguien se haya dignado en decirle que su demanda a EXPRESO para lo único que servía es para aumentar su pésima fama que ya con la foto de los tetones en la piscina había sufrido muchísimo. ¿Valía la pena seguir con esa demanda si lo único que estaba cosechando eran burlas y desprecio?

No hay que descartar que el prepotente de Xavier Jordán puede apelar la decisión del juez, pero hay algo que queda claro a estas alturas: el personaje de marras ya no tiene los resortes de poder ni la cara para tratar de amedrentar a instituciones como EXPRESO que no están metidos en cochinos chanchullos como los suyos.

Si quiere leer esta y otras noticias, suscríbase a EXPRESO. SUSCRÍBASE AQUÍ