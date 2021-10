- Crisis carcelaria. Como ciudadano le pregunto: ¿la respuesta del Gobierno ha sido la esperada?

- Veo con preocupación la situación porque se genera la idea de que el Estado ha perdido el control ante la delincuencia. Como ciudadano, también preocupado porque tenemos un sistema de rehabilitación que no cumple su función.

- ¿Tibieza del Gobierno?

- No quisiera entrar a emitir juicios de opinión sobre las acciones del Gobierno. Sin duda preocupa que en el discurso el presidente se mostraba decidido, y lo que se termina viendo es que no hay control del Estado, sobre todo cuando se ven estas armas sofisticadas, lo que demuestra que la falta de control es estructural.

- Usted fue candidato presidencial. ¿Cómo solucionaría el problema?

- He conversado con algunas personas conocedoras del tema y lo primero que me dicen es que el problema es mundial. Las cárceles de alta seguridad no pueden tener más de 500 personas privadas de la libertad. Y aquí el sistema carcelario se convirtió en un negocio de algunas familias por el tema del catering y resultaba más interesante dar de comer a 5.000 que ir a una nueva técnica. La realidad es que tenemos en las mismas cárceles a reos condenados por narcotráfico o violación junto con personas que no han podido pagar su pensión alimenticia.

- ¿Coincide con el presidente Lasso en que los anteriores Gobiernos fueron permisivos con grupos delincuenciales?

- No se trata de estar con ese discurso del Gobierno anterior que no le dejaron la mesa servida. Los problemas los tenemos ahora. Y en lugar de señalar a otros, lo que se necesita es decisión y liderazgo para que esos problemas estructurales se los atienda con soluciones estructurales.

- Hablemos de los Papeles de Pandora. ¿Ve algo irregular en las develaciones que salpican al presidente Guillermo Lasso?

- Yo me meto en la política no para estar ni atacando ni defendiendo a ningún político. Hay que recuperar la institucionalidad del país. Estos temas que los investigue la justicia. No quisiera entrar en ámbitos personales.

- Usted es empresario. ¿Ve correcto que un empresario ecuatoriano haya tenido en algún momento su dinero en uno o varios paraísos fiscales?

- Más que empresario, soy emprendedor. El sector privado puede hacer cualquier cosa que la ley no le prohíba. De tal manera, insisto, que sea la justicia la que determine.

- ¿Podría resultar contradictorio que un presidente invite a la inversión extranjera a que traiga su capital al país cuando parte de su dinero está fuera?

- Me parece que, de ser cierto, no sería consistente. Lo que necesitamos es tener autoridades que sean consistentes. Que lo que dicen, lo que piensan, lo que hacen... que todo tenga una sola línea, que es la consistencia.

- La Ley Creando Oportunidades, ¿es realmente una salida a la falta de empleo?

- Este proyecto de ley tiene cosas buenas como la eliminación del 2 % sobre los impuestos a los ingresos a los microempresarios. Pero tiene unas cosas absurdas, por ejemplo que el empleado deberá indemnizar al empleador. Como Izquierda Democrática no estamos para bloquear. No estamos a favor de las nuevas políticas del Gobierno, como tampoco estamos con quienes quieren paralizar al país.

- ¿Flexibilizar la contratación?

- Nuestra propuesta es que sea un tema temporal y no definitivo y que esté enfocado en un sector de la economía, como la pequeña y mediana empresa, de tal manera que ellos puedan generar plazas de trabajo... Otra vez seguimos con la polarización, diferenciar a los ecuatorianos entre buenos y malos en función de si estamos de acuerdo o no con su proyecto de ley. Me ratifico en que sea el pleno el que en el debate pueda mejorar la ley.

- ¿Pero la legisladora de la ID votó a favor de que se regrese el texto al Ejecutivo?

- Hubo un informe técnico de la Unidad Técnica Legislativa que calificó el texto como inconstitucional. El llamado que le hacemos al presidente es que subsane esos elementos y lo regrese lo más pronto a la Asamblea.

- ¿Cuál es su rol actual dentro de la Izquierda Democrática?

- Yo soy un afiliado y un militante de la Izquierda Democrática. Soy un ciudadano que se involucra en la política porque pienso que el Ecuador necesita desarrollar una nueva visión a largo plazo e integral. Después de mi candidatura me he convertido en un actor político, lo que consiste en demostrar al país que sí es posible sumar y construir sin pedir nada a cambio y que es tiempo de que, sobre los intereses personales, empecemos a pensar en intereses nacionales, en el Ecuador.

- ¿Es cierto que también están experimentando fricciones internas? Y de ser así, ¿por qué?

- Desafortunadamente, en la Asamblea hemos tenido casos de individuos que no comparten los ideales que el partido busca promover. Han sido casos aislados y justamente por esos episodios la directiva actual del partido ha decidido con transparencia hacer depuración casa adentro para evitar que estos eventos vergonzosos se repitan. Algo que otros partidos también deberían hacer.