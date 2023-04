¿La cuarta es la vencida? Wendy Reyes, la flamante secretaria de Comunicación de la Presidencia calificó, durante el acto de posesión, el cargo que asume como una labor “difícil y tremenda”, pero que asume porque “hay jugársela por el país”. Durante su primera intervención, Reyes detalló que se cuestionó previo a aceptar el cargo: "¿A quién se le ocurre asumir el cargo en medio de una crisis?" -por la coyuntura nacional- pero aún así, detalló, decidió "asumir el reto”.

El primer mandatario dio la bienvenida a su administración a la politóloga, detallando sus perfil académico y sus capacidades para liderar la Secretaría de Comunicación: “Gracias por su tu compromiso con el país. Se que su experiencia y otras herramientas serán fundamentales en nuestra administración”.

El mandatario también refirió, durante la posesión de Reyes como secretaria de Comunicación de la Presidencia, que saben que la “comunicación debe ejercerse, sobre todo con la retroalimentación”. Esto pese a que durante sus intervenciones y ruedas de prensa evita las preguntas de los medios, u omite dar aclaraciones o explicaciones sobre las acusaciones públicas que caen sobre los funcionarios de su administración.

Ejemplo de ello, las acusaciones que el día de ayer, 4 de marzo, hizo el exgerente general de Tc Televisión, Rafael Cuesta, sobre el secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral. “El señor Sebastián Corral es el mayor accionista de Teleamazonas… (el canal) tiene innumerables contratos con el Estado y hasta con la misma presidencia”.

Ante esto, Corral, quien también acudió a la posesión dela nueva secretaria de Comunicación de la Presidencia y quien no emitió ningún comentario, respondió a las acusaciones de Cuesta. No las negó pero se desvinculó: "Estoy separado de la gestión de Teleamazonas… los contratos que ha tenido o tenga con el Estado no quiere decir que soy yo”, dijo la noche de ayer a Diario El Universo.