Votos fueron insuficientes en la Corte para que regresen las corridas de toros

No es que la Corte ya decidió sobre el tema corridas de toros, simplemente no hubo acuerdo entre los jueces y la jueza taurina @CarmenzaCorral retiró el proyecto de sentencia.



Si no hay acuerdo, ¿por qué la @CorteConstEcu no sortea la causa a otro juez?#TauromaquiaNuncaMas