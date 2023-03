Un ‘jalón de orejas’ cuya factura la termina pagando el país. Los 104 votos que aprobaron el 4 de marzo de 2023 el informe que recomienda el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso se empezaron a desgranar en la Asamblea Nacional ante la posibilidad de que el proceso de censura y destitución tome dimensiones de realidad.

“Nos han hecho perder 40 días los correístas y socialcristianos para sacar un informe patojo que no tiene los elementos suficientes sobre cuál es la participación que tiene el presidente de la República con las empresas públicas. Eso es lo lamentable”, dijo el martes 7 de marzo Alejandro Jaramillo que es parte de una de las facciones de Izquierda Democrática (ID) y que, pese a las críticas, se pronunció a favor.

¿Por qué lo hizo? “Para que el presidente de la República (Guillermo Lasso) rectifique este desgobierno que vive el Ecuador, para eso hemos puesto los votos”, agregó Jaramillo a modo de justificación.

No es el único. Jéssica Castillo, de Pachakutik, bloque que votó por ese documento, también arremetió contra el informe y dijo que junto a sus colegas de la ID analizan una postura, pero que tal como está planteado es difícil apoyar un proceso de fiscalización contra Lasso teniendo como base las conclusiones y recomendaciones aprobadas por ellos mismos.

Este fue un simple informe que está mal armado y estructurado, sin que existan todas las consistencias para un juicio político. No hay que venderle humo al país. Alejandro Jaramillo,

​integrante de una de las facciones de la ID

“Votamos a favor por la cuestión política. No podemos decirle al país que no existe corrupción, no existe narcopolíticos, por eso en la bancada de Pachakutik estamos haciendo nuestros análisis y en su momento daremos un pronunciamiento”, señaló la legisladora.

La catedrática y analista política Katalina Barreiro cuestionó este tipo de actitudes que considera que, en lugar de dar certezas, abonan a la incertidumbre e ingobernabilidad en el país.

“No decimos que no se fiscalice o que haya impunidad si hay algún hecho concreto demostrable. Pero un asambleísta responsable no se acoge a un documento con el que no está de acuerdo. Lo que hace es salvar su voto explicando el porqué”, dijo la académica.

La abrumadora votación del sábado generó inquietud en inversionistas, organismos internacionales y bancos de inversión, según pudo conocer EXPRESO. Con el procedimiento aún no muy claro, puertas afuera, todo hacía pensar que habrían los votos suficientes (92) para proceder con la censura y destitución del primer mandatario.

Uno de los mayores críticos del informe de la Comisión Ocasional Multipartidista ha sido el asambleísta Ricardo Vanegas, también de Pachakutik. Ha cuestionado en su fondo y forma la redacción del documento. El día del debate, dijo que se ocultaron partes y nombres de personas que también tendrían implicación en la supuesta trama de corrupción y otros actos. Sin embargo, a la hora de votar, aplastó la opción sí.

“Yo pertenezco a Pachakutik y soy un asambleísta orgánico, pero no puedo dejar de manifestar mi inconformidad en la forma y en el fondo y además porque yo sabía, y lo había anunciado aquí, que ese informe es un tiro al aire. No sirve para bendita sea la cosa”, se justificó Vanegas que ya estaba en la mira de la jefatura del bloque del partido, por su postura no siempre alineadas al brazo político del movimiento indígena, por lo que se hablaba de su separación.

Pero, ya sea por enviarle un ‘mensajito’ al presidente, por la cuestión política o por ser orgánicos y no dejarse separar, lo cierto es que el centenar de votos, que operó el sábado pasado, ayer empezó a tambalear si él o los proponentes del juicio político al presidente Lasso deciden usar el informe elaborado por la comisión como sustento.

Las causales que pretenden darse para el juicio político no son claras y evidentes para sancionar al presidente. Eso debe conocer el país y no sancionar con algo que no es coherente. Jéssica Castillo,

​Pachakutik

Si lo hacen con otros argumentos y evidencias que se ajusten a alguna de las dos causales que establece el artículo 129 de la Constitución para iniciar el juicio político, se podrían recuperar esas voluntades en fuga, aunque significaría empezar la investigación desde cero.

Viviana Veloz, quien presidía la extinta comisión, volvió a defender el trabajo que hicieron y dijo que, con algunos ajustes, puede servir tranquilamente como base para el pedido de juicio político. “Es contradictorio que el sábado hayan dado su voto para aprobar el informe y hoy tengan otra postura. No quiero pensar que están cotizando su voto en este momento o condicionando al Gobierno”, señaló.

En proceso, el pedido de juicio político

El objetivo de la oposición es presentar hasta el viernes 10 de marzo el pedido de juicio político en contra de Lasso.

En tanto que, hasta este 8 de marzo quedarían definidos los nombres de los interpelantes que saldrían de entre los que integraban la comisión ocasional a la que se han sumado otros como Yeseña Guamaní (de la otra facción de la ID) y Esteban Torres.

Se estaría buscando apoyo en abogados y otros especialistas para pulir la solicitud.