Una campaña de eslogan y sin ninguna profunda información. Desde que arrancó la campaña electoral, EXPRESO emprendió un espacio de preguntas a los presidenciables relacionadas a temas de interés ciudadano y de coyuntura nacional. De los 18 temas abordados solo una fue atendida por Daniel Noboa mientras que Luisa González no recibió las solicitudes de este Diario. Entre los temas abordados se encontraban el IESS, empleo, subsidios, corrupción sanitaria, caso Dhruv, crimen de Villavicencio, entre otros.

Ante esos silencios, Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, sostiene que estar lejano a las preguntas de los medios de comunicación sobre problemas que aquejan a la población “es una manera de no perder electores”.

“Los candidatos no es que no quieren entrar en confrontación; es porque si de esos temas importantes que necesita el país no tienen una gran propuesta, entenderían que se le alejarían los votantes”, detalla.

Eliminar o apoyar subsidios divide a los presidenciables Leer más

Te puede interesar: El CNE analiza si binomios deberán devolver parte del Fondo de Promoción Electoral

Un medio de comunicación funciona como mediador y el no responder a las preguntas sobre su plan de gobierno, dice Rocha, es también una forma de coartar la libertad de expresión. “Negar información perjudica al elector porque no sabe si adherirse o no a ese candidato”, agrega.

En contraste, el politólogo Francisco Montahuano considera que ambos candidatos deberían hablar aunque Daniel Noboa no confronte y señaló que ese silencio lo ayudó a conseguir gran aceptación del electorado, restándole el primer lugar al debate. “Según análisis, los electores no están votando por el personaje, están votando en contra del sistema; ese sistema de confrontación”, acota.

SILENCIO Después de los resultados, Luisa González no ha aparecido en la palestra pública; mientras que Daniel Noboa lo hizo en medios de comunicación.



“Un sistema más imponente en el correísmo y que le resulta corrosiva en su campaña para lograr ganar”, agrega el experto político.

La imagen de Luisa González arrancó bosquejada por ser una fiel servidora de su movimiento y por sus decisiones sobre la legalización del aborto cuando ocupaba la Asamblea. Mientras que, Daniel Noboa por su historia familiar podría observarse como parte de la élite económica. “No hablar de temas de violación y subsidios sí debilitan sus campañas e imagen porque por sus ideologías, el elector no tendría claro qué les esperaría si llegan al poder”, expresa Montahuano.

También: El movimiento Construye anuncia sus primeras acciones para la Asamblea Nacional

Dhruv: tibieza, dureza y silencio de los candidatos frente al fallo Leer más

Por su parte, el analista Jorge León asegura que no hablar a los medios de comunicación sí es un factor que perjudica, “parte de los objetivos de los medios de comunicación es tratar de informar la mayor cantidad de propuesta posible que tengan los candidatos para así mañana o más adelante tener un voto completamente informado y no un voto estrictamente emocional”. Para segunda vuelta, León no cree que la mejor fórmula sea seguir sin responder preguntas “sabiendo que está todo en juego y sabiendo que existe espacios en lo digital e impreso en los medios”.

El analista León no cree que el silencio lo haya ayudado a Daniel Noboa y más bien le atribuye esa posición a mitos que marcaron directamente la ventaja de su candidatura.

“Primero, la soltura con la que manejó la campaña y segundo con su performance en el debate con una propuesta clara hacia los jóvenes y es ahí donde empieza a despegar su campaña, tanto así que logra llegar a una segunda vuelta”, asevera el analista político.

Puedes leer: Luisa González también le gana a Arauz y otras curiosidades de los resultados

Segunda vuelta de cambios

Es comenzar desde cero. Así lo explica el analista Jorge León sobre las nuevas propuestas de campaña que deberá ejecutar Luisa González y Daniel Noboa en el balotaje. “Arranca desde cero y no significa que lo que se hizo en primera vuelta no sirva, sí ayuda para las métricas y ver lo que hizo falta”, dice León.

Las campañas deben dar un giro que enmarque el qué, cómo y cuánto tiempo tomará realizar las propuestas. “El candidato que gane el balotaje tendrá un año y medio de gestión donde se debe plasmar lo ofrecido en campaña”, enfatiza.

¿Qué significa votar por Daniel Noboa? 🟣✊🏼



Significa empleo, desarrollo, seguridad, igualdad de derechos y más pic.twitter.com/yRQtO3HH4n — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 23, 2023

También, León involucra en la toma de decisiones a la nueva Asamblea “si tienen una función legislativa que no entienda la problemática que vive el Ecuador y el momento político, sin duda alguna con el tiempo será un dolor de cabeza”, asevera.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!