“Volver a rojo sería otra puñalada a la economía”

Cinco de los 35 hoteles que agrupa la Asociación de Hoteleros de Portoviejo han cerrado de forma definitiva. El resto intenta resurgir, pero es una reactivación lenta que aún está afectada por el terremoto del 2016, el parón de octubre y ahora con la llegada del coronavirus. Luis Hidalgo, secretario de la Asociación, cuenta a EXPRESO la situación que atraviesa este sector de la ciudad manabita. Asegura que se trabaja con menos de la mitad del personal y que volver a rojo no es una opción.

¿Cuál es el escenario del sector hotelero en Portoviejo?

Hay una reactivación lenta. Es un año perdido, pero hemos tenido que ver la necesidad de abrir para recuperar esa poca clientela e intentar subsistir.

¿Desde cuándo comenzaron a reabrir los establecimientos?

La mayoría estuvimos cerramos por cuatro meses. Sin embargo, para nosotros como provincia ha sido bastante difícil la reactivación del turismo porque nos viene afectando el terremoto, el parón de octubre y ahora la pandemia. También está el tema de que justo cuando hay feriado siempre hay aguaje, entonces afecta, y el turista piensa si venir o no.

¿Cuántos hoteles cerraron de forma definitiva?

En Portoviejo cinco hoteles y hay otros que siguen cerrados. Más de la mitad del personal ha sido despedido.

Con esas dificultades, ¿cómo han hecho en cuanto al tema de inversión?

La mayoría ha tenido que utilizar recursos propios y buscándolos de manera personal. Lamentablemente, la publicidad que se dio a nivel nacional de la ayuda para la reactivación con el sector hotelero no llegó y no creo que llegue en lo que resta de este año. El sector hotelero muchas veces no es bien visto en las instituciones bancarias; es un sector de riesgo y más aún en esta crisis de la pospandemia.

Pasó un feriado y ahora viene otro. ¿Cómo ve el panorama?

El feriado anterior fue bajo con base en lo que se esperaba y es diferente al que se viene, que esperamos que haya mayor movimiento. Portoviejo presenta más atracciones; hay parques, rutas y se suma que fue declarado pueblo mágico y la certificación Safe Travel (Destino Seguro). No esperamos volver a rojo, sería otra puñalada a la economía del cantón y sector hotelero.

¿Qué hace falta para fomentar la reactivación turística?

El tema es complicado. Aún está el temor de la gente de contagiarse; hay noticias de repunte de casos y atemorizan, pero las ciudades deben tener un conglomerado de actividades y que haya sinergia entre todos los sectores. Se necesitan lugares de diversión.

¿La suspensión de visitas a los cementerios afectará a la reactivación turística?

Sí, nos afecta, porque son fechas donde la gente aprovecha para salir, visitar a sus familiares y descansar. En este feriado, esperábamos un 60 %, pero con todo esto, siendo optimistas, un 40%.

¿El turista qué busca ahora?

Seguridad. Tratamos de brindar esa confianza, que estará seguro y se mantendrán las normas de bioseguridad. Hoy en día no se necesita dormir en un lugar bonito; hay que sentirse seguro. Todos los aparatos también representan una inversión, que es por seguridad del cliente, nuestra y la de los colaboradores.