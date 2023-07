De los vocales del Consejo Directivo del IESS no salen posibles soluciones

Suena obvio, pero no para las autoridades. Una de las opciones para que la situación del abastecimiento de medicinas a las casas de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mejore, podría ser que la entidad deje de comprar a intermediarios y busque directamente a las farmacéuticas.

Aracelly Moreno, dirigente y maestra jubilada, califica como “criminal” lo que sucede en hospitales como el de Durán, en donde la Contraloría determinó que se adquirió medicamento a un precio que, en algunos casos, hasta cuadriplicaba el valor del mercado.

“Los jubilados estamos sometidos a todo tipo de humillaciones. Hace poco me operé y no tienen las medicinas que necesito para el tratamiento. Mis compañeros me dicen que lo que no hay en el IESS, lo venden en la bahía y es verdad. Tuve que acudir a un seguro privado, gracias a mi hijo, para tratarme. ¿Y qué hacen los que no tienen ayuda?”, cuestiona la exmaestra, que considera que la compra debe ser directa y no con ‘proveedores’ que ni garantizan la calidad de los fármacos.

EXPRESO intentó trasladar la pregunta sobre qué hacer con la compra de medicinas a los vocales del Consejo Directivo del IESS Richard Gómez, representante de los trabajadores, y María de los Ángeles Rodríguez, que representa a los empleadores; pero hasta el cierre de esta edición no contestaron las llamadas telefónicas y mensajes de texto enviados.

Quien sí plantea algunas soluciones es el dirigente de los jubilados Henry Llanes, que asegura que el primer paso es que el Gobierno central saque las manos de la administración del IESS y que sean los propios jubilados los que se apersonen de la institución, para empezar a hacer una reingeniería de la seguridad social como primer paso para acabar con las organizaciones que operarían al interior.

“Hay que hacer una compra directa a las farmacéuticas y también importación directa. Se trata de llegar a convenios con los laboratorios internacionales para que ellos sean nuestros proveedores. Sacar esa corrupción que se ha incrustado en el seguro social”, propone Llanes.

Sin embargo, Moreno no ve voluntad política de cambiar las cosas. Asegura que personas que trabajan en hospitales del IESS le cuentan amargamente que gente señalada por corrupción sigue laborando como si nada en el sistema de salud de la seguridad social.