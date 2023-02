El supuesto fraude electoral que investiga la Fiscalía se encuentra en la etapa de instrucción, que durará 30 días. La mañana de este miércoles 15 de febrero, la presidenta Diana Atamaint y el vicepresidente Enrique Pita, del Consejo Nacional Electoral (CNE), rindieron su versión libre y voluntaria en el edificio principal de la Fiscalía del Guayas, en el centro de Guayaquil.

A esa dependencia también acudió John Gamboa, exdirector de la Delegación Electoral del Guayas, sobre quien se desconocía su paradero después de que Pita denunciara públicamente la existencia de un centro de cómputo paralelo para supuestamente favorecer la opción del ‘No’ en la consulta popular del 5 de febrero.

La presidenta Atamaint dijo que hay que tener prudencia para que no se manche el proceso electoral. “Para que se esclarezca lo que exactamente pasó”, comentó a Ecuavisa la titular del organismo a cargo de las elecciones.

Gamboa, en cambio, cuestionó las acusaciones de fraude: “Quizás hacer una cortina de humo, porque, más que una investigación, que es lo correcto, directamente salieron a dar declaraciones diciendo que hay un fraude, diciendo que ha existido delito. Cuando en realidad ni siquiera se había puesto la denuncia, ellos ya sentenciaron algo”.

El viernes 10 de febrero pasado, la Fiscalía informó que un juez dictó medidas alternativas a la prisión preventiva en contra de Jorge Rodríguez, un funcionario de la delegación provincial, como parte del proceso judicial en el que se investiga el presunto fraude electoral: presentación ante el fiscal y prohibición de salida del país.

30 DÍAS. Es el tiempo que durará la etapa de instrucción, que transcurre desde el 10 de febrero. En esta fase, la Fiscalía debe recabar pruebas.



“Cuando comencé a subir las escaleras (en un área de la delegación electoral) oía voces. He golpeado la puerta. Cuando se abre la puerta, me encuentro con un grupo de aproximadamente seis, si no son siete jóvenes. Dos de aquellos estaban llenando actas. En la misma mesa, donde se estaban llenando actas que correspondían al referéndum, había actas en blanco, había papeles donde era evidente que estaban practicando firmas que iban a ser colocadas en las actas. Había impresoras que estaban conectadas al sistema central del proceso (...)”, dijo Enrique Pita, vicepresidente del CNE, la noche del 9 de febrero pasado.

Horas después de la revelación que hizo Pita, Gamboa se pronunció a través de un video que se difundió en redes sociales, en el que rechazó la acusación de irregularidades.

Este episodio fue antecedido por otras acusaciones que hicieron candidatos a la Alcaldía de Guayaquil y organizaciones políticas sobre el sorteo del debate, por ejemplo, Aquiles Álvarez, entonces postulante y alcalde electo de la urbe porteña, presentó una denuncia por “fraude electoral” el 22 de diciembre pasado en torno al sorteo del debate electoral. “No voy a permitir que le roben un solo voto a Guayaquil”, comentó Álvarez.

Tras la presentación de la denuncia, la Fiscalía ejecutó una diligencia en las instalaciones de la Delegación Electoral del Guayas, en Guayaquil.

El 14 de enero, en cambio, se registró la renuncia de Giovanny Murillo a la Junta Electoral del Guayas por asuntos personales. Su nombramiento había sido cuestionado porque trabajó en una entidad bajo administración socialcristiana.