La muerte de un militar, que se convirtió en la sexta víctima en el contexto de las protestas, fue la gota que derramó el vaso de la paciencia del presidente Guillermo Lasso quien anunció que rompe el diálogo con Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

En una cadena emitida a las 12:45, el presidente anunció que el Gobierno no se puede sentar a dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos. Recordó que durante la madrugada de este martes 28 de junio, un convoy que custodiaba tanqueros que transportaban combustible en Shushufindi, Orellana, fue atacado por 100 violentos. Como consecuencia de ello falleció el uniformado y existen al menos 12 heridos, entre militares y policías.

Dijo que el país ha sido testigo de todos los esfuerzos para entablar un diálogo fructífero y sincero. Recordó que el Gobierno ha dado respuestas concretas a las demandas de los indígenas "pero no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Iza, quien solo defiende sus intereses políticos y no los de sus bases".

Envió un mensaje a los indígenas: "ustedes merecen más que un oportunista como líder, que los ha engañado a ustedes y a todo un país". Se mostró listo para atender las demandas admitiendo que el Estado ha olvidado al campo y a las comunidades desde hace más 40 años. Ofreció trabajar por ellos con soluciones efectivas".

Lasso indicó que, mientras no existan las garantías necesarias, no se puede continuar con el proceso de diálogo.

"No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén; con quienes atacan nuestras fuerzas de seguridad y juegan con la salud y la vida de los ecuatorianos. Mientras no existan las garantías necesarias, no se puede continuar con el proceso de diálogo", afirmó el primer mandatario.

Lo que quedó claro es que no dialogarán con Iza en la mesa. "Solo cuando se cuente con legítimos representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, que busquen verdaderas soluciones y estén abiertos a un diálogo real y franco, regresaremos a la mesa de diálogo", concluyó Lasso.

Mientras tanto la Asamblea Nacional debate sobre la destitución de Lasso, por tercer día y Saquicela señaló que la votación se realizaría hoy sin más excusas.