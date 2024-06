EN VIVO | Especial de Politizados: proyecciones electorales en Ecuador para el 2025

Este 20 de junio, a las 17:00, Diario EXPRESO presenta un capítulo especial del pódcast más escuchado del diario, el cual será transmitido en vivo por primera vez. Los reconocidos periodistas y columnistas Roberto Aguilar y Martín Pallares, protagonistas de este popular pódcast, abordarán uno de los temas más relevantes del momento: las proyecciones electorales en Ecuador para el 2025.

Este episodio especial promete ser una oportunidad única para que la audiencia escuche análisis profundos, comentarios agudos y predicciones sobre el panorama político del país. Aguilar y Pallares son conocidos por su vasta experiencia y perspicacia en el ámbito político, lo que garantiza una discusión enriquecedora y llena de insights.

La transmisión en vivo estará disponible en el canal de YouTube de Diario Expreso y directamente desde el sitio web oficial del diario, www.expreso.ec. No te pierdas de este evento especial y participa en el análisis de las futuras elecciones que definirán el rumbo de Ecuador.

¿De qué se trata Politizados?

“Los políticos mienten en la mitad de lo que dicen y no dicen la mitad de lo que pasa. Los políticos no existen... Los políticos no saben lo que hacen y hacen solo lo que saben. Los políticos no hacen nada”, lo resumen sus protagonistas.