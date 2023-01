Debate | Minuto a Minuto: Los aspirantes a la Prefectura de Pichincha se miden de cara a las seccionales

Por disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE), este domingo 8 de enero de 2023 se desarrolla el debate entre los candidatos que buscan ocupar el cargo principal de la Prefectura de Pichincha. Los aspirantes dan a conocer sus propuestas de campaña referente a: seguridad y convivencia ciudadana, economía, reactivación económica y movilidad, medioambiente y territorio, y administración y gestión

El Comité Nacional de Debates dispuso un orden de intervención para que los doce candidatos puedan participar. Los aspirantes han sido divididos en dos grupos de seis integrantes.

El primer grupo está compuesto por: Andrea Hidalgo, Centro Democrático; Roberto Altamirano, Izquierda Democrática; Paola Pabón, Revolución Ciudadana; Eduardo del Pozo, CREO; Jacinto Espinoza, Amigo; Guillermo Churuchumbi, Pachakutik.

Mientras que; el segundo grupo está conformado por: Andrés Castillo, Partido Social Cristiano; Elsa Guerra, Partido Socialista; Gonzalo Pérez, Movimiento Todos; Daniela Zambrano, Sociedad Patriótica, Democracia Sí y Acción Democrática; Cecilia Jaramillo, Unidad Popular; Koya Shugulí, Avanza.

El debate comenzó con un espacio de 45 segundos para que cada candidato presentara, brevemente, sus prioridades en caso de ser electo Prefecto de Pichincha.

Seguridad y convivencia ciudadana

Pregunta: ¿La escalada de cifras de violencia y femicidio alarman a la sociedad ecuatoriana en que manera su administración se tomaran accione para erradicar la violencia contra las mujeres en los institucional y cotidiano y cuáles serán los mecanismos para la reparación en favor de las víctimas?

Andrea Hidalgo: "Es importante entender que sin seguridad en la provincia no podemos tener desarrollo. Hemos vivido un alto índice de violencia a la mujer, debemos erradicar la violencia de género, y debemos generar información para trabajar con diferentes niveles de Gobierno. Necesitamos capacidades de desarrollo productivo para la mujer, vamos a capacitarnos".

Roberto Altamirano: "Es indiscutible que el ciudadano ecuatoriano necesita seguridad, es un grito indispensable de lamentación por todos lados, ahora vemos la noticia de 21 muertes adicionales, no voy a rehuir a esta responsabilidad, como prefectura tenemos la responsabilidad de enfrentar este tema coordinando redes de seguridad ciudadana, tenemos que eliminar violencias de género, para eso debemos dar trabajo a la mujer jefe de hogar".

Paola Pabón: "Con política pública y recursos. Hemos construido 6 centros Guarmi que nos han permitido atender a mujeres que sufren violencia, la línea 166 es una línea que ha salvado vida, que permite atender a las mujeres que necesitan salir de la violencia, hemos motivado a organizaciones sociales y la cooperación internacioal, queremos un centro Guarmi en cada cantón, en el Gobierno de Lasoo hay una reducción de presupuesto aquí hemos construido 6 centros Guarmi".

Eduardo del Pozo: "Yo entiendo lo que siente un padre de familia cuando salen sus hijos a la calle y sienten el temor de que no regresen vivos a la casa, o una mujer que sale a la calle y siente la sensación de ser violentada. Qué trágico es que la prefectura de Pichincha no haya invertido un dólar en seguridad ciudadana a mí no me temblará la mano para intervenir de manera firme y blindar a Pichincha con más de 1.000 cámaras de seguridad.

Jacinto Espinoza: "Con proyectos integrales, no se pueden realizar proyecto aislados, desde la familia, los niños, su adolescencia en enseñarle que lavar un plato no te convierte de otro género, sino que eres parte de la formación de futuros ciudadanos, sin lugar a dudas me parece que los proyectos de Pichincha sin muy potentes y con humildad, fortalece esos proyectos que permitan mejorar la convivencia ciudadana entre hombres y mujeres".

Guillermo Churuchumbi: "La actual prefectura no ha dado la cara, yo voy a liderar un plan de seguridad en la provincia de Pichincha, haremos un centro de videovigilancia. Con la violencia contra la mujer, no basta la atención psicológica y médica, debemos entregar un fondo semilla para que las mujeres maltratadas sean independientes y nunca más dependan de un maltratador".