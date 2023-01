Show electoral: Viteri da consejos para la paz mental y de ejercicios

La alcaldesa estuvo ayer en la parroquia rural de Guayaquil, Tenguel. En ese lugar aún no hay agua potable ni alcantarillado

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quién busca la relección por la lista 6, perteneciente al Partido Social Cristiano (PSC), posteó en su cuenta de TikTok un consejo para sus seguidores.

“Cuando hagas ejercicio no lo hagas solamente por tu cuerpo, hazlo porque eso combate las tormentas de tu mente”, ese fue el mensaje del día de la candidata Cynthia Viteri en su cuenta de TikTok mientras trotaba en la mañana.

“Voy a combatir las tormentas de mi mente, por la multa del fotorradar descalibrado en la avenida Narcisa de Jesús, sector Electrogasolinera”, comentó @Rumen.ec. Mientras que el internauta @Jonnathan Villafuerte expuso: "no puedo correr en las calles o me roban , y por no tener cosas de valor igual matan".