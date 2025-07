Visa americana 2025: ¿Cuándo inicia la aplicación de la nueva tarifa?

La visa americana tendrá un recargo de $250 desde octubre de 2025. La nueva tarifa aplicará a todas las visas de no inmigrante, es decir que abarca solicitudes por motivos de turismo, negocios, tratamientos médicos, estudios, participación en conferencias u otras actividades temporales.

Un aumento significativo en el valor de la visa americana está en camino. A partir del año fiscal 2025, el trámite para obtener visas de no inmigrante —como las categorías B1 y B2, utilizadas para viajes de negocios o turismo a Estados Unidos— tendrá un recargo adicional de $250.

La medida fue incluida en la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, aprobada por el Congreso estadounidense y firmada durante la administración de Donald Trump.

¿A qué visas aplica el nuevo cargo adicional?

El recargo forma parte de la llamada Visa Integrity Fee, y se aplicará a todas las visas de no inmigrante. Esto abarca solicitudes por motivos de turismo, negocios, tratamientos médicos, estudios, participación en conferencias u otras actividades temporales.

Según el texto legal, el objetivo principal de esta tarifa es fortalecer los controles migratorios y financiar medidas de defensa y cumplimiento de normas en territorio estadounidense.

Con el Mundial de Fútbol acercándose, es probable que aumente la demanda de solicitudes de visa.



Si tienes una visa B1/B2 vencida o próxima a vencer, renuévala con tiempo. Planifica hoy para evitar contratiempos mañana.



Si tienes una visa B1/B2 vencida o próxima a vencer, renuévala con tiempo. Planifica hoy para evitar contratiempos mañana.

Recuerda: la visa de turismo es para visitas temporales.

¿Desde cuándo se aplicará la nueva tarifa de visa americana?

Aunque aún no hay una fecha oficial confirmada, se espera que la nueva tarifa entre en vigor a partir de octubre de 2025, coincidiendo con el inicio del nuevo año fiscal en Estados Unidos. No obstante, el gobierno estadounidense no ha precisado el día exacto en que comenzará a cobrarse.

¿Cuánto costará en total la visa americana en Ecuador?

Tarifa base actual de la visa: $185

Nuevo recargo "Visa Integrity Fee": $250

En Ecuador, la visa americana tendrá un costo total de $435. El recargo será cobrado al momento de realizar la solicitud, por lo que deberá pagarse independientemente de si la visa es aprobada o no.

Recomendación de la Embajada

La Embajada de Estados Unidos ha recomendado a los solicitantes de visa anticipar sus trámites si planean viajar durante 2025, especialmente ante la alta demanda esperada por eventos como el Mundial de Fútbol, que se celebrará en territorio estadounidense.

La implementación de este cargo adicional podría generar demoras o sobrecarga en el sistema de citas, por lo que las autoridades aconsejan iniciar el proceso con tiempo.

