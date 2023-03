Mientras la oposición insiste en censurar y destituir al presidente Lasso, el oficialismo asegura que no hay las causales.

Dos bancadas y tres integrantes de la Asamblea Nacional hicieron público este 10 de marzo de 2023 un comunicado en el que aseguran que “¡El juicio va!” en referencia al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

El documento está firmado por Mauricio Zambrano de Unión por la Esperanza (Unes) y Esteban Torres del Partido Social Cristiano (PSC). Pero además por Mireya Pazmiño que lo hace por el autodenominado Pachakutik-Conaie, Rodrigo Fajardo que es parte de una de las facciones de la Izquierda Democrática (ID) y Virgilio Saquicela, como presidente de la Asamblea, algo que ha llamado la atención.

Con el comunicado se descarta que el pedido de juicio político se lo vaya a presentar este 10 de marzo, tal como había anunciado el correísmo a través de Viviana Veloz que fungió como presidenta de la comisión ocasional que elaboró el informe que recomendó el enjuiciamiento político.

“La petición de juicio político está en firme y será presentada a mediados de marzo”, dice el escrito, sin especificar una fecha exacta.

Juicio político: todos a la espera de que el correísmo dé el paso Leer más

Agrega que el informe de una comisión no es lo mismo que la petición de un juicio político y que el Ecuador se merece la verdad sin injusticia, complicidad o impunidad.

Alejandro Jaramillo, asambleísta de Izquierda Democrática, aseguró este 10 de marzo que Fajardo fue separado de la bancada y que la única voz oficial es la del Consejo Ejecutivo Nacional encabezado por Enrique Chávez, que en su momento hará oficial la postura de la organización política en la Asamblea.

Por su parte, el legislador oficialista Juan Fernando Flores dijo que siguen buscado las causales para enjuiciar al presidente, pero que aún no las tienen y por eso anuncian un nuevo plazo para hacer la solicitud.

También, considera que Saquicela, aunque tiene el derecho de firmar lo que considere, “tendrá que responder (si firma a nombre de la institución), pero al final del día qué mal que se utilice el nombre de la representación de los 137 legisladores para ejercer una opinión de que es el sentir de toda la Asamblea cuando hay bancadas y legisladores independientes que han dicho que no van a participar”.

Según Jaramillo no sorprende que Saquicela tome esta postura porque le ve “frotándose las manos y rezando a la virgencita para que se llegue a dar el juicio y él pueda suceder en el caso de que sea destituido Lasso y también (Alfredo) Borrero”, señaló.

Hasta el cierre de esta nota, la bancada de Pachakutik no se había pronunciado sobre la postura de Pazmiño. Aunque en otras ocasiones, ha dicho que ya no es parte de la agrupación y, por lo tanto, no es su representante en las múltiples comisiones de la que ha sido parte, apoyada por correístas y socialcristianos.