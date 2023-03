“La bancada socialcristiana no firmará ni votará nada donde no participe”, estableció días atrás Esteban Torres, jefe del bloque del Partido Social Cristiano, como condición para que su organización apoye el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso; e inauguró la serie de ‘requisitos’ que el resto de partidos contemplan para, en principio, analizar su apoyo o no al proceso de control político en contra del primer mandatario.

“Tiene que fiscalizarse a los otros gobiernos (de Lenín Moreno y Rafael Correa)”, señaló a este Diario Alejandro Jaramillo, legislador de Izquierda Democrática, quien explicó que si eso hubiera sido incluido en el informe no vinculante de la comisión ocasional, “ahí sí haríamos un análisis de lo medular (del juicio político contra Lasso)”.

Posturas Jaramillo y Quishpe indicaron que las directivas de sus partidos, de manera independiente, se reunirán para decidir sobre el juicio a Lasso.

Juicio político: todos a la espera de que el correísmo dé el paso Leer más

También explicó que la aprobación del documento por parte de sus compañeros se debió a que “una de las recomendaciones (del informe) era enviar (lo recabado) a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado. También fue un llamado de atención a este desgobierno”.

Pese a sus consideraciones, Jaramillo no rehuyó a la posición de su partido: “Si existen las pruebas que han sido enunciadas, pero que han sido mal planteadas y estructuradas en el informe legislativo, nosotros haremos un análisis y, de ser el caso, vamos a tener los votos”.

¿Por qué (la comisión ocasional) sacó algunos párrafos del informe que involucraban a personajes como Jorge Glas? Nuestra línea es castigar toda la corrupción de los otros gobiernos. Salvador Quishpe, jefe de bancada de Pachakuitk

Este Diario se comunicó con Esteban Torres, legislador y jefe de la bancada socialcristiana, en busca de precisiones sobre las condiciones para que ellos apoyen el juicio al jefe de Estado. Sin embargo, indicó que sus declaraciones han sido públicas.

Por su parte, el asambleísta Salvador Quishpe, jefe de bloque del movimiento Pachakutik, manifestó que “nuestra lucha es en contra de toda la corrupción. Vamos a insistir en que se investigue y se castigue a los responsables de los actos de corrupción de los gobiernos anteriores (morenismo y correísmo)”.

No nos vamos a prestar para este juego hipócrita. Si existen las pruebas que han sido enunciadas (...) nosotros haremos un análisis y, de ser el caso, vamos a tener los votos. Alejandro Jaramillo, legislador de Izquierda Democrática

Viviana Veloz, de UNES, presentará el juicio político contra el presidente Lasso Leer más

Asimismo, cuestionó que el Partido Social Cristiano ahora esté poniendo condiciones, luego de haber participado en la comisión ocasional que elaboró el informe que recomienda el juicio al presidente Lasso. “Se están poniendo de acuerdo como en junio de 2022”, dice.

Pese a tener claro los intereses del movimiento, Quishpe hizo hincapié en que difícilmente el correísmo querrá autofiscalizarse. “No creo que vayan a mover un dedo para investigar a los exfuncionarios de su gobierno”, continuó. Y al ser consultado sobre si esto sería un factor determinante para perfilar la postura de su organización política, contestó: “No vamos a poner condiciones porque ellos (UNES y PSC), como manejan una mayoría, hacen lo que quieran (en la Asamblea Nacional)”.

Asimismo, recordó que sin la necesidad de la vía del juicio político, Pachakutik se ha movido y ha presentado la vinculación del presidente de la República al caso Encuentro.