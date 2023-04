La violencia, relegada en la agenda de Guillermo Lasso

“A mí me molesta y me ofende, me indigna, que estén intentando asesinar mi reputación y la de mi hogar”, dijo el presidente Guillermo Lasso en cadena nacional la noche del 29 de marzo de 2023, sobre el juicio político admitido en su contra por parte de la Corte Constitucional.

Tan solo doce horas después de que el país observó con espanto cómo un joven temía por su vida al tener carga explosiva pegada en su cuerpo; y a menos de 24 horas de que dos directivos sanitarios públicos (una de Guayaquil y otro de Esmeraldas) sean asesinados luego de culminar su jornada laboral.

Récord En lo que va del 2023, la Policía ha registrado más de 1.300 muertes violentas. Alrededor de un 60 % más que en el mismo periodo de 2022.

Pese a la gravedad de estos hechos, el mandatario destinó los 18 minutos de su intervención a delinear los argumentos que, según él, validan su inocencia ante la imputación formulada por los legisladores interpelantes sobre su presunta responsabilidad del delito de peculado.

Una decisión imprudente, según analistas consultados por este Diario, y que muestra a un presidente mayoritariamente concentrado en su estrategia para permanecer en el poder y no uno preocupado por las urgencias latentes y diarias de los ciudadanos ecuatorianos.

“El presidente se dedica a hablar de sí mismo, de su honra, de su familia, de su padre; y no le dice nada a la gente respecto a lo sucedido el jueves (sobre el joven atado con explosivos), que es una de las escenas más escalofriantes que hemos vivido los ecuatorianos”, sostiene Leonardo Laso, exsecretario de Comunicación de este régimen, quien insistió en que el jefe de Estado no debería estar apelando a su inocencia cuando no está enfrentando un proceso penal, sino político.

“La discusión no es jurídica. No estamos discutiendo si es o no inocente el presidente, porque los ecuatorianos ni siquiera saben de qué mismo lo acusan sobre los contratos de Flopec ni nada. Esto es político, de votos en la Asamblea Nacional. Una cosa no tiene que ver con la otra”, remata Laso.

La protección define al liderazgo. Se necesita a alguien que proteja y que defienda de quien quiere atentar contra la integridad. Nada de eso mencionó el presidente Lasso. Leonardo Laso, exsecretario de Comunicación del régimen del presidente

A diferencia del exsecretario de Comunicación, Dayana León, consultora política, considera que, pese a que tal vez no fue la mejor forma y momento para pronunciarse sobre el juicio político, “peor habría sido el silencio” del primer mandatario ante lo resuelto por los magistrados de la Corte Constitucional.

“El presidente, comunicacionalmente, necesita un mensaje que pueda sintonizar con la ciudadanía. Hay temas que, más allá de un juicio político, no pueden desplazar la esencia de lo que hoy preocupa a la ciudadanía”, continúa. Y destaca que la acción del presidente afecta el trabajo que venía realizando.

Peor habría sido el silencio (del presidente ante la resolución de la Corte Constitucional). Sin embargo, hay temas que preocupan a los ciudadanos y que no deben ser desplazados por ello. Dayana León, consultora política

En esa misma línea, Pedro Donoso, consultor político, además de indicar que la cadena nacional no fue prolija en los detalles, considera que el presidente Lasso envió el mensaje equivocado. “No había que utilizar el término ‘asesinado la reputación’, cuando van 1.500 asesinatos en el país. Es un error”.

Pese a los problemas señalados, los analistas reconocen que es una línea discursiva que el presidente mantendrá mientras esté amenazado por el juicio político. Sin embargo, señalan que su mejor defensa para desmitificar los señalamientos a su liderazgo y sumar adeptos ciudadanos será gobernar y gestionar.

No había que decir que han intentado ‘asesinar su reputación’ cuando hay muertes violentas. El presidente debe establecer una estrategia de gobernanza, de conectarse”. Pedro Donoso, consultor político

“El presidente debe establecer una estrategia de gobernanza, de concentrarse en los problemas del país como objetivo primario para desmitificar que no hay Estado y que no se está gobernando. Esto mientras los voceros siguen afrontando el juicio político”, hace hincapié el consultor Pedro Donoso.

Asimismo, Dayana León destaca que los objetivos que se plantee el presidente para afrontar esta crisis deben estar sintonizados con las necesidades ciudadanas. “Eso es lo que ha faltado. Las urgencias colectivas hoy reclaman otros temas que no necesariamente son sobre el futuro del presidente”.