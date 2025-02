La vicepresidenta de Noboa debe estar pasando un susto

Igual que en el meme, es perfectamente posible imaginarse a Cynthia Gellibert recostada en su cama sin poder dormir y diciéndose ‘no debí hacer eso’. Esta referencia al famoso meme que circula en redes sociales se debe a que el jueves en la tarde, Gellibert recibió una dura respuesta de la Asamblea en la que este organismo no reconocía su nombramiento de vicepresidenta de la República ni de legítimo reemplazo del presidente Noboa mientras él se dedica a hacer campaña política.

La respuesta obedecía a una comunicación, hecha a su vez por Gellibert, en la que le informaba a la Asamblea que estaba a cargo de la Presidencia de la República. Lo hizo por pedido de Noboa, quien el jueves se dedicó de lleno a la campaña, por haber sido el día en que se cerraba por la primera vuelta. Noboa dedicó todo el jueves a hacer caravanas y concentraciones de campaña, a pesar de que había encargado el poder a Gellibert únicamente desde la cinco de la tarde.

La situación de Gellibert permite pensar en el meme de ‘no debí haber hecho eso’ porque la carta de la Asamblea, redactada por su secretario Alejandro Muñoz, no solo que deslegitima sus nombramientos vía decreto hecho por Noboa, sino que le recuerda que incluso se le podría interponer un juicio penal por usurpación de funciones. Todo esto porque la Asamblea no reconoce la fórmula utilizada por Noboa para evitar tener que pedir licencia a la Asamblea y aceptar el reemplazo legítimo de Verónica Abad, a quien la Asamblea reconoce como legítima vicepresidenta, como consta en la comunicación.

Una fuerte declaración política

La carta es, en realidad, una fuerte declaración política de la Asamblea en contra del proceder de Noboa, quien evidentemente rompió la Constitución por su desesperado intento de evitar que su archienemiga Verónica Abad llegue a hacerse cargo del poder mientras él hace campaña. Un esfuerzo que, hasta ahora, no se sabe por qué comenzó y a qué se debió.

Para comenzar, la carta de la Asamblea está dirigida a Gellibert como secretaria de la Administración, que es el cargo que ocupa regularmente. En su segundo párrafo, le dice que en los archivos que “reposan en esta Asamblea Nacional, la señora Verónica Abad Rojas ha sido elegida como vicepresidenta de la República…”. Luego, al iniciar el tercer párrafo, le dice que “la señora María Verónica Abad Rojas se encuentra en funciones como vicepresidenta de la República”. Luego añade algo que es uno de los puntos más críticos del mensaje: “Por lo que usted podría estar incurriendo en el presunto delito establecido en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal”.

Un detalle quedó por fuera del comunicado

EXPRESO conoció que el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, cuando redactó el texto de marras describió el delito en ese punto de la comunicación, así como la pena de tres años de prisión que le corresponde; pero que por pedido de la presidenta de la Asamblea, Esther Cuesta, se retiró esa referencia para rebajarle la dureza al texto. Y aunque la descripción del delito y su pena no hayan sido incluidos, la Asamblea está lanzando una advertencia muy dura a la funcionaria: usted ha cometido un delito que le puede significar ser condenada a prisión por tres años.

Si bien la Asamblea no puede condenar a Gellibert, el argumento podría ser utilizado por un asambleísta o un ciudadano común para demandar penalmente a la funcionaria. En un país donde en política se puede ver tostar granizo, no hay cómo descartar que aquello ocurra.

Luego la carta puntualiza que en la Asamblea “de manera reiterada y clara se ha manifestado la obligación del presidente de la República de solicitar licencia, conforme lo establece el artículo 93 del Código de la Democracia”. Le recuerdan a renglón seguido que el cumplimiento de la Constitución y de las leyes no es discrecional para nadie y aseguran que la responsabilidad de la Asamblea es “acatar y cumplir la Constitución y la ley”.

La Asamblea también hace una interpretación muy distinta de la que hizo el Ejecutivo sobre la sentencia de la Corte Constitucional en este tema, y es ahí donde hace una advertencia no solo para Gellibert sino también para Noboa: no hay que descartar que la Asamblea ejerza el control político por incumplimiento de la Constitución. Se podría decir que, entre líneas, le están diciendo al Ejecutivo que no hay que descartar que la Asamblea enjuicie políticamente a ambos. Incluso por peculado, pues Gellibert ha estado recibiendo un sueldo que no le corresponde.

La comunicación a Gellibert cierra con la aseveración de la Asamblea según la cual “este parlamento queda, nuevamente, atento para recibir la solicitud de licencia sin remuneración” que debe hacer el presidente de la República para hacer campaña.

El tono y el contenido de la carta permiten pensar en una posible pugna política entre la Asamblea y el Ejecutivo, ya sea que Noboa gane o pierda. Es obvio que luego de la campaña y con los resultados ya definidos, haya sectores o personas que quieran pasarle factura a Noboa por la manera abierta y reiterada con que ha desconocido las normas constitucionales y legales que rigen para un intento de reelección presidencial.

Y aunque muchos observadores parlamentarios sostienen que el ambiente político en el país no es propicio para un juicio político a estas alturas, no hay que descartar una eventual pugna de poderes entre Asamblea y Ejecutivo.

Gellibert, sin duda, tomó una riesgosa decisión al aceptar de Noboa su nombramiento de vicepresidenta, cuando es obvio y notorio que en la Constitución se establece que quien ejerce ese cargo debe haberlo ganado en las urnas. ‘No debí haber hecho eso’, debe haber pensado estos días, igual que el personaje del meme.

