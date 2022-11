Viajeros en aprietos por turnos de pasaportes

“Yo ya pagué para sacar un pasaporte, pero no puedo agendar una cita”, es una de las tantas reacciones a la consulta realizada sobre quienes tienen inconvenientes para renovar o sacar por primera vez el pasaporte.

Exdirector del Registro Civil fue glosado por el sistema de cédulas y pasaportes Leer más

Hace varios meses las quejas no cesan, pero ¿cuán riesgoso puede llegar a ser no obtener el documento? Cindy Castillo es docente en Guayaquil y en 2023 participará de la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal, su pasaporte vence en febrero del próximo año, pero por motivos de reservaciones debe tener el documento disponible para el mes de diciembre, pero pese a que ya realizó el pago no logra obtener un turno.

“Tengo que hacer la reservación del ticket de avión y proceso de visado con todo el grupo el próximo mes, porque iré con más personas juntas. Ya realicé el pago para renovar mi pasaporte, pero no hay fecha disponible, en la página salen las de este año llenas y las del próximo año no están habilitadas aún”, explica Castillo.

Ya realicé el pago para renovar mi pasaporte, pero no hay fechas disponibles, en la página salen las de este año llenas y las del próximo año no están habilitadas aún. Cindy Castillo, ciudadana

En su caso, de no llegar a obtener el documento, perderá las promociones (ahorro) que recibiría por hacerlo en grupo y deberá hacer los trámites individuales.

Quien sí estuvo a punto de perder su viaje de luna de miel fue Rosita García. Ella no se percató que su pasaporte había vencido y en dos semanas debía volar a Estados Unidos. Realizó el proceso, pero asimismo no encontró turno. El Registro Civil le ofreció un turno emergente, pero para 24 horas antes de su vuelo. “Algo que ponía más en riesgo mi viaje, porque si no me entregaban el pasaporte perdía el vuelo y todo”, dice. Agregando que le tocó usar la ayuda de varios amigos para poder conseguir una atención cuatro días antes y no uno, como se lo ofrecieron cuando se acercó a la agencia zonal en Guayaquil.

EXPRESO conversó con Ericka Guadamud, directora de Servicios de Cedulación e Identificación del Registro Civil, y contó que no existe una falta de material o insumos para emitir el documento, pues el stock que entrega el Instituto Geográfico Militar (IGM) es similar, e incluso superior al que se entregaba mes a mes en 2019, antes de la pandemia.

Los capitalinos gozan de un nuevo parque, en el sur de la urbe Leer más

“En septiembre producimos 52.700 pasaportes y en octubre 65 mil. No es que dejamos de atender o atendimos menos, e inclusive estamos mejorando nuestra producción y atención a los usuarios”, sostiene Guadamud.

En septiembre producimos 52.700 pasaportes y en octubre 65 mil. No es que dejamos de atender o atendimos menos, e inclusive estamos mejorando nuestra producción. Ericka Guadamud, directora de Servicios de Cedulación

¿Entonces por qué se otorgan turnos para dentro de varios meses? La funcionaria dice que existe una alta demanda pospandemia y que no pueden imprimir más del stock que reciben mensualmente de libretines (pasaporte limpio), pero que sí se prevé la entrega de más insumos y que a medida que ocurre liberan más turnos. No obstante, quienes ya obtuvieron un turno no pueden reagendar la cita, más bien quienes realicen el proceso cuando haya más insumos podrán acceder al documento de viaje en corto tiempo.

Así también, Guadamud sostiene que en casos emergentes, como viajes con boletos aéreos comprados, se otorga un turno para 24 horas antes del vuelo. Un hecho que no convence a la ciudadanía por temor a imprevistos y no obtener el pasaporte. Razón por la que varios usuarios se ven tentados a buscar tramitadores que prometen obtener un turno en días por costos que bordean los $ 50.

Un hecho que involucraría a funcionarios de la institución, porque el sistema de agendamiento es personal y a través de internet. “A la actualidad se han ejecutado 31 auditorías (investigaciones administrativas) por la emisión de turnos emergentes en todo el país. Al momento no tenemos registro de desvinculación de funcionarios por esos casos puntuales”, dice la directora.