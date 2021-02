“El veto es la herramienta de chantaje y corrupción”

Ofrece llevar la fiscalización al siguiente nivel. El periodista Fernando Villavicencio es uno de los nuevos legisladores que llegarán a la Asamblea Nacional en mayo. En conversación con EXPRESO, el investigador que acorraló al correísmo asegura que se necesita una consulta popular urgente y admite que juntarse con César Montúfar no fue la mejor idea a la hora de buscar votos.

¿Cuál será la diferencia al pasar de denunciar a legislar?

El primer reto es el origen del asambleísta. Es un origen distinto y crítico, crítico al mismo trabajo del parlamento. Ahora se da un salto arriesgado a un espacio muy contaminado de inacción, corrupción e impunidad. Para mí es un reto de vida porque está en juego toda mi credibilidad y el peso y el valor del periodismo de investigación. Se debe demostrar que sí se puede cambiar desde la Asamblea.

¿El camino hacia la Asamblea fue sencillo?

Esta curul se ganó a pulso. Son mis votos porque soy el único parlamentario nacional que llega sin arrastre presidencial. Esta es una ruptura del comportamiento domesticador de la política.

A ratos dio la impresión de que César Montúfar restaba más que sumarle votos.

Yo provengo del periodismo y no de un escenario político. Debo decir con sinceridad que no solo no conté con una candidatura presidencial sino que tuve una candidatura en contra. Ahora puede decirlo, la candidatura de César jugó todo el tiempo en mi contra. Él renunció a las franjas electorales y eso impidió posicionar al menos el número de nuestra alianza. No tuvo una estrategia política, él decidió por su cuenta y nunca tuve idea de lo que hacía. Todo fue por su decisión y afectando gravemente a todos los candidatos.

Jamás encontrarán a Fernando Villavicencio votando junto a quienes pusieron en riesgo mi vida. Todo lo contrario, yo los voy a investigar.

¿No se le advirtió?

Yo realicé un giro notorio en mi campaña al posicionar los temas míos. Él puso en riesgo mi candidatura. Yo tengo el voto de un sector muy sensato de este país. Son votos de la gente que votó por Lasso, Hervas y Yaku.

Ya en la Asamblea compartirá espacios con personajes que denunció por corrupción.

Voy a tener a mi lado a los abogados de la delincuencia, a los familiares de los prófugos, a investigados por corrupción. Están correístas procesados y el abogado de Rafael Correa, Fausto Jarrín.

¿Ese ambiente laboral no suena muy agradable?

Yo jamás toleraré ni contaminaré mi trabajo con quienes me persiguieron. Es un tema de dignidad. Jamás encontrarán a Fernando Villavicencio votando junto a quienes pusieron en riesgo mi vida. Todo lo contrario, yo los voy a investigar.

¿Desde la Asamblea será más fácil investigar?

No tanto por facilidades porque yo tengo más información que las instituciones de control. Creo que la credibilidad ha sido ganada por ser consecuente. No hemos negociado con información. Lo que sí me permitirá es levantar temas con la inmunidad. No voy a reducir mi trabajo de fiscalización a un juicio político. Voy a investigar todo lo que yo quiera y voy a montar una Comisión de Fiscalización ciudadana y paralela con los mejores investigadores de este país. A mí no me va a temblar el pulso para firmar una acusación como legislador. Para eso que sirva la impunidad. Tampoco me va a temblar la mano para investigar a todos los gobiernos locales de los últimos 30 años. No hay control ni fiscalización porque la Contraloría se ha convertido en un agujero negro donde todas las glosas han pasado ‘de agache’. El periodismo de investigación será un sagrado cuchillo para llegar a la verdad con un poco de poder desde el parlamento.

Voy a montar una comisión de fiscalización ciudadana, paralela a la Asamblea Nacional. Tendrá a los mejores investigadores del país. No me va a temblar la mano.

¿El correísmo amenaza con nuevas leyes para frenar la libertad de expresión. ¿Qué hacer?

Mi planteamiento es hacer una nueva Ley de Comunicación. No poner parches a una llanta vieja que viene de la persecución. No tiene por qué existir veda informativa, la información tiene que ser pública para todos los ciudadanos.

¿Qué otras leyes deben implementarse?

En esta campaña quedó demostrado que la política es lo más contaminado. Esta campaña fue liderada por un prófugo de la justicia, un sentenciado que tiene más de 30 investigaciones penales en el Ecuador. Yo me empeñaré en liderar una campaña internacional por la extradición de Rafael Correa. El contenido de la sentencia y los delitos serán comunicados. Ante los parlamentarios del mundo informaré para que el mundo sepa qué hizo Rafael y por qué está sentenciado.

¿Qué otra labor se puede impulsar desde la Asamblea?

Si tu miras el registro de asambleístas tienes viejos legisladores, desconocidos, investigados... Yo no veo ninguna garantía de que la Asamblea con el cambio de huéspedes vaya a cambiar. Los huéspedes no van a cambiar a esta catedral de impunidad. Por eso insisto en una consulta popular -y en eso Pachakutik se pronuncia a favor y es la primera sintonía- para preguntarle al país en los primeros cien días de labor sobre echar abajo el Consejo de Participación Ciudadana y crear un parlamento bicameral, pequeño con no más de 70 miembros. Ese sería el mayor cambio, el cambio necesario.

Ante los parlamentarios de todo el mundo informaré qué hizo Rafael Correa y por qué está sentenciado. Eso es algo que no hizo el gobierno del presidente Lenín Moreno.

¿Qué hacer en materia de derechos humanos desde la Asamblea Nacional?

Más allá de la investigación sobre corrupción, una de mis banderas será la investigación sobre la afectación a los derechos humanos en el gobierno anterior y también del gobierno de Lenín Moreno.

¿Qué cambios se requieren para que la labor legislativa no dependa del Ejecutivo?

El veto es la herramienta de chantaje y corrupción. El veto cambia los votos e inicia el reparto. Ahí está uno de los gérmenes de la corrupción. El Senado debe aprobar las leyes de la Cámara Baja y el vicepresidente de la República puede ser parte del Senado, así es en Argentina. Actualmente no necesitamos a la Asamblea porque es una notaría del Ejecutivo. Esta Asamblea que nació a imagen y semejanza del chavismo venezolano tiene que ser demolida.

El correísmo podría encabezar la Asamblea. ¿Eso preocupa?

Yo he intentado advertir los peligros de que el correísmo controle la Asamblea. Es una estructura delictiva y por eso convoco a todas las fuerzas políticas para que el nuevo presidente de la Asamblea salga de la necesidad de cambios profundos.