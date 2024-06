Verónica Abad ve con buenos ojos solicitud del correísmo que la favorecería

La vicepresidenta de la República Verónica Abad ha negado tener algún tipo de vínculo con el correísmo, pero este 4 de junio se mostró a favor de la solicitud de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, que busca que la Asamblea Nacional debata y apruebe una resolución que exhorte a Daniel Noboa a respetar la Ley sobre el encargo de la Presidencia de la República.

"Veo que también la Asamblea ha reaccionado ayer, hay un llamado por la asambleísta Paola Cabezas que tiene obviamente la razón en pedir que se haga el orden que tiene que establecerse a través de la Asamblea", señaló la segunda mandataria en una entrevista con el canal Ecuavisa.

El 3 de junio, se hizo público un memorando dirigido a la asambleísta Rosa Belén Mayorga Tapia, presidenta del grupo parlamentario por los Derechos de las Mujeres para que presente un cambio en el orden del día en la siguiente convocatoria del Pleno de la Asamblea Nacional.

El objetivo del pedido es que "el Parlamento debata y apruebe una resolución que exhorte al Presidente de la República a respetar la Constitución y la Ley respecto al encargo de la presidencia de la república en una eventual candidatura presidencial". Así se lee en el documento firmado por la asambleísta ´Paola Cabezas.

Por otro lado, Verónica Abad respondió a las declaraciones de este 3 de junio de la asesora presidencial Diana Jácome, quien señaló que "el tema de la vicepresidenta no nos quita el sueño".

"Si en un lado no les quita el sueño que tristeza porque en realidad es Ecuador quien se está queriendo violentar su democracia y su estado de derecho, es decir la paz y el orden de los ecuatorianos", expresó la vicepresidenta.

Ante una eventual candidatura de Daniel Noboa en las elecciones generales de 2025, Abad afirma que no existe ninguna posibilidad de que ella no asuma la Presidencia de la República. "No existe por más que quieran inventarse los caminos", dijo.

Además, sostuvo que el Gobierno ha buscado más voceros para "instalar en la mente de los ecuatorianos que existen más caminos", a lo que agregó que "el único camino es el orden constitucional y es lo que se tiene que acatar"

