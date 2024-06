Vicepresidenta Abad rindió versión en Fiscalía, no contestó preguntas

La Fiscalía no indicó en qué calidad fue llamada, por el caso Nene

La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, rindió su versión en la Fiscalía, de forma telemática, este 3 de junio de 2024.

Así lo confirmó Oswaldo Trujillo, abogado de Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta, y de la funcionaria. Barreiro es investigado en el caso Nene, por presunto delito de oferta de tráfico de influencias.

Esta mañana Abad anticipó en Ecuavisa que rendiría versión. En efecto, lo hizo a las 10:30, señaló Trujillo.

Sin embargo, “como fiscalía no indicó en qué calidad ha sido llamada, solamente dijo que no conoce los detalles del caso, y no contestó preguntas”, aclaró el jurista.

Fiscalía puede convocar nuevamente a la vicepresidenta, siempre y cuando indique en qué calidad se la llama, dijo Trujillo.

Para Abad, hay intenciones de vincularla al caso Nene con información que ella desconoce. Antes de su versión, la funcionaria, que se encuentra en Israel, buscaba conocer, por medio de su defensa, si la Fiscalía la convoca como testigo o sospechosa.

Abad rindió su versión en el tercer llamado. Fe convocada en dos ocasiones anteriores, el 28 y 31 de mayo, pero no se presentó porque no había sido notificada oficialmente, según su defensa.

