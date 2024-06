Verónica Abad comparecerá este lunes en la Fiscalía por el caso Nene

La vicepresidenta Verónica Abad, aseguró este lunes 3 de junio de 2024 que no existen pruebas en el caso Nene que puedan ser comprobadas por un juez y señaló, como en anteriores ocasiones, al presidente Daniel Noboa de "haber impulsado y motivado" el encarcelamiento de su hijo, Francisco Barreiro, para presionarla a renunciar a su cargo.

Pabel Muñoz: "Es inconcebible que se vandalice una unidad del Metro" Leer más

RELACIONADAS Diana Jácome cuestiona a Abad por no volver a Ecuador tras la detención de su hijo

Abad asevera que quieren vincularla al caso Nene con información que ella desconoce. Sostiene que su defensa solicitó a Fiscalía una aclaración para saber en calidad de qué ha sido llamada a comparecer, si como testigo o sospechosa.

"Hoy a las 10:30 estaré conectada en el link que me envió el fiscal para dar la cara y preguntarle en calidad de qué me llaman para dar mi versión", dijo en una entrevista, esta mañana, con Ecuavisa.

La vicepresidenta ya fue llamada en dos ocasiones anteriores -el 28 y 31 de mayo- a rendir su versión libre, voluntaria y sin juramento en el mencionado caso que investiga un presunto delito de tráfico de influencias en la Vicepresidencia. Sin embargo, no se presentó porque según su defensa no había sido notificada oficialmente.

Desencuentro. Desde el primer día de Gobierno, Daniel Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad han aparecido distantes. Archivo

Caso Purga: Diana Salazar llegó a la Corte Nacional para los testimonios anticipados Leer más

Verónica Abad habló sobre su accidentada relación con el presidente Daniel Noboa

La vicepresidenta volvió a calificar como un "destierro" su envío a Tel Aviv, en Israel, en donde cumple funciones como embajadora de la paz, pero aseguró que está realizando el trabajo encomendado.

Como ya es de conocimiento público, la relación entre Noboa y Abad empezó a deteriorarse desde el proceso electoral de 2023. La segunda mandataria afirma que aún desconoce porqué el presidente Daniel Noboa la dejó fuera de la campaña política, al inicio de la segunda vuelta.

Además, sostiene que sigue buscando dialogar con el Gobierno. "Sigo llamando al diálogo constantemente porque estoy convencida que el camino es el diálogo para arreglar las diferencias y no es el maltrato y la persecución como se lo ha estado haciendo hasta este momento conmigo".

Sobre los señalamientos de ser "correísta"

La vicepresidenta respondió a las críticas que recientemente se le ha hecho y por las que incluso ha sido catalogada como "correísta". Sobre lo que dijo: "nunca me he sentado en una mesa con el correísmo, no he participado, no lo he defendido, lo he criticado".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!