Verónica Abad en Turquía: el lío político detrás del viaje de la Vicepresidenta

A través del decreto 564, el lunes 17 de marzo del 2025, mismo día del anuncio de la llegada de Verónica Abad a la Embajada de Turquía, el Gobierno reaccionó. ¿Cómo? A través del decreto 564 se agradeció los "valiosos y leales servicios de Cynthia Natalie Gellibert Mora, en su rol de Vicepresidenta Constitucional de la República conforme el artículo 150 de la Constitución".

¿Qué pasará con Abad?

Según José De La Gasca, ministro de Gobierno, Verónica Abad llegó a las 21:00, hora de Turquía, a esa embajada. "Se ha ido casi al tiempo de cumplirse la figura de ausencia permanente. Se le han dado todas las facilidades".

Según el decreto 490, Abad debía presentarse en Turquía el 27 de diciembre del 2024. La ausencia temporal en un cargo es de 90 días, que se iban a cumplir el 27 de marzo.

También De La Gasca sostuvo que Abad llegó en la noche del lunes y exigió abrir la embajada y eso se hizo. Reiteró que le han dado los recursos, pasajes y "los 17.000 dólares que ella denunció que aparecieron en su cuenta no fueron una dádiva, debe justificar los sueldos que ha cobrado sin trabajar y le pediremos eso a Contraloría".

"Nunca hemos tenido doble moral y no hemos querido usar artimañas para evitar que llegue al poder, hemos hecho lo que se ha debido para cuidar la democracia. Una vez que se han verificado las condiciones tenemos que seguir actuando con la Constitución en la mano, a pesar de que es extemporáneo y hay responsabilidades, administrativas, civiles y hasta penales...", señaló el ministro de Gobierno.

¿Qué dijo la vicepresidenta Abad?

Abad, al anunciar que ya estaba en la Embajada de Turquía, como le había delegado el presidente Daniel Noboa, desde enero, señaló que llegó: "como vicepresidenta constitucional de los ecuatorianos en claras funciones".

Este martes 18 de marzo, el equipo de Verónica Abad en Quito respondió a EXPRESO que no están autorizados ni abogados ni nadie más para hablar sobre la situación de la vicepresidenta. Ella es "la única vocería oficial" y se anunció que se manifestará a través de sus redes sociales.

En sus redes sociales, Abad escribió que ha pedido la recusación de los jueces del TCE, Ivonne Coloma y Ángel Torres "que tienen de por medio ENEMISTAD MANIFIESTA y CONFLICTO DE INTERESES por el presunto cometimiento del delito de tráfico y/o oferta de tráfico de influencias con el fin de FAVORECER a asuntos personales y políticos en las causas que se siguen en mi contra".

Además, Abad recordó que el 28 de febrero, el juez Guillermo Ortega "sin pruebas me sentenció suspendiendo mis derechos políticos y con una multa económica exorbitante. Por esta sentencia abiertamente inconstitucional al mandato de la Carta Magna y a la voluntad del pueblo ecuatoriano, he solicitado a la Asamblea Nacional se fiscalice el accionar de este juez que ha puesto en conmoción el orden constitucional y democrático del país".

📌ATENCIÓN PARA CIUDADANÍA

Con fecha 23 de diciembre del 2024 denuncié ante la Fiscalía General del Estado a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral @TCE_Ecuador para que investiguen de las múltiples ofertas con el fin de anularme políticamente y evitar la sucesión… pic.twitter.com/fIGBInV4fO — Verónica Abad (@veroniabad) March 18, 2025

Ayer, su defensa señaló en X, que quedarían derogados los decretos que pusieron a Gillebert como vicepresidenta.

📌Ante estos hechos (deberían) de manera tácita encontrarse DEROGADOS los Decretos Ejecutivos 492 (donde se le encarga la Vicepresidencia a la Secretaria Cynthia Gellibert) y 512 (donde se mantiene la designación de la Secretaria Cynthia Gellibert de manera condicionada). https://t.co/KVcQ1BWCha — Dominique Dávila Silva (@DomiDavilaS) March 18, 2025

Valentina Centeno habla sobre Abad

La asambleísta de ADN, Valentina Centeno, dijo que el Gobierno debe evaluar si Abad está en cumplimiento de sus funciones. "El hecho de que esté sentada allá (embajada) no significa que exista un cumplimiento absoluto. Llegó tarde, tiene que cumplir los mandatos que le ha dado el presidente. Él actuará conforme a la ley, ha quedado claro que si el presidente no pide licencia para hacer campaña, no tiene por qué encargar (la presidencia). Si el presidente toma la decisión de hacer campaña deberá encargar". ¿A quién? "Por supuesto a la presidenta Abad", dijo Centeno, en Sonorama.

Sobre ese punto, José De La Gasca dijo que hay varios caminos en torno a la necesidad de un reemplazo del presidente Noboa. "El presidente no necesita pedir licencia por no tratarse de reelección y seguiremos actuando con la Constitución. No le entregaremos el país a la mafia".

