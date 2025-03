Desde Turquía, Verónica Abad exige su nombramiento para trabajar en la embajada

"A pesar de los inconvenientes", con sus propios recursos, Verónica Abad anunció que ya se encuentra en la Embajada de Turquía. Lo hizo, a través de un mensaje en sus redes sociales, antes de las 14:00 del lunes 17 de marzo del 2025, hora de Ecuador.

Abad asegura que viajó para cumplir con el decreto presidencial

"Exijo al Gobierno nacional que se me habilite el nombramiento, que he esperado hasta el día de hoy y que la Cancillería no me ha emitido; los instrumentos, las herramientas necesarias como Quipux y el correo institucional, como vicepresidenta constitucional de los ecuatorianos en claras funciones", dijo Verónica Abad, quien señaló que era lunes 17, a las 21:30, hora de Turquía.

"Siempre ha sido mi voluntad cumplir con el decreto presidencial. Hoy con mis propios recursos he venido para cumplir el decreto presidencial", reiteró Abad, quien dijo que ha tenido "varios inconvenientes con la Vicepresidencia cerrada, militarizada; procesos de manera irregular que he denunciado a Contraloría, Asamblea Nacional, sobre todo este proceso".

¿Qué decía el decreto presidencial?

El 18 de enero, Juan Francisco Román, secretario general de la Vicepresidencia, se dirigió a través de un escrito a Verónica Abad. Le informó que ya le enviaron los pasajes para que viaje a Turquía y cumpla con el decreto presidencial 490. La envió a "colaborar con el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Ecuador y Turquía".

#URGENTE



🇪🇨 🇹🇷 AL PAÍS:



Cumplimiento del Decreto Ejecutivo 490 en Ankara, #Türkiye



— Verónica Abad (@veroniabad) March 17, 2025

La situación de Abad

El 27 de febrero, el juez electoral Guillermo Ortega aceptó la denuncia por violencia política de género de la canciller Gabriela Sommerfeld y dispuso una multa económica a Abad y la suspensión de sus derechos políticos por dos años.

