Verónica Abad "no está inhabilitada, ella está suspendida", dice Ivonne Núñez

La ministra de Trabajo asegura que la segunda mandataria no está inhabilitada y que goza de sus derechos políticos

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, dijo que Verónica Abad está suspendida temporalmente de su cargo como vicepresidenta de la República, tras haber sido sancionada en el sumario administrativo que le abrió el Gobierno debido al retraso para trasladarse a Turquía. Además, en una entrevista televisiva brindada este lunes 11 de noviembre de 2024, manifestó que no se le han quitado sus derechos políticos.

"Ella no está inhabilitada, ella está suspendida, goza de sus derechos políticos (...) Ella ha sido suspendida temporalmente en condición de Vicepresidenta. Así dice la decisión administrativa", dijo Núñez en el canal TC Televisión.

La funcionaria de Daniel Noboa sostiene que la resolución de la jueza que le negó una acción de protección a Abad dio paso al trámite en contra la segunda mandataria. Con este recurso, la también embajadora buscaba impedir que avance el proceso administrativo.

"La juez de la Unidad Judicial pertinente dijo que al existir norma previa en la Losep (Ley Orgánica del Servicio Público), el Ministerio de Trabajo debía continuar con el sumario administrativo. Quien da viabilidad a la competencia del Ministerio de Trabajo fue un juez y quien usó la vía constitucional fue la señora Abad", manifestó Núñez.

Hay sanción más grave, asegura la ministra

Al ser cuestionada sobre la sanción, la ministra la defendió. "Identifiqué que se aplicó el principio de proporcionalidad en razón de que la sanción mayor es de 24 meses. Ella (la inspectora) aplicó el 20% del total de sanción máxima. Esta fórmula de establecer la proporcionalidad se aplica hasta en materia penal", aseguró.

¿Abad puede apelar?

Según la ministra, una eventual apelación de Abad no suspende decisión tomada por el Ministerio de Trabajo e insistió que la vicepresidenta no puede ser inhabilitada por tener un cargo de elección popular cuando es suspendida. "Solo cuando es destituida es inhabilitada", puntualizó y agregó que Abad es servidora pública, "pero no de carrera".

La ministra no precisó cuál es la situación de la también embajadora en Turquía, tras la sanción. "Escuché que no ha leído con detenimiento el sumario", agregó.

Abad reaccionó el domingo a la sanción de Trabajo y dijo que acudirá a instancias internacionales ante la suspensión. En tanto, el presidente Noboa anunció, en un comunicado, que Sariha Moya es designada por el Ejecutivo como la nueva vicepresidenta encargada.

