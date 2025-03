Verónica Abad denuncia al juez Guillermo Ortega por prevaricato tras fallo del TCE

A través de un mensaje en X, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, anunció que denunció a Guillermo Ortega, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por "prevaricato" ante la Fiscalía General del Estado.

El argumento de la vicepresidenta Abad

Según Abad, hasta este martes 25 de marzo del 2025, no se le ha notificado, como ordena la ley, sobre la sentencia del TCE. "No he firmado, ni recibido, recepción alguna personal", señaló.

También, la vicepresidenta asegura que "no existe una sola prueba de mis declaraciones que configuren violencia política de género".

En X, Abad dijo que, "desde su destierro a Israel denuncié las irregularidades del proceso de esta denuncia de la Canciller Sommerfeld; al mismo tiempo que me montaban un sumario administrativo con mentiras del Ministerio de Trabajo, comprobadas por la jueza (Nubia) Vera".

El 24 de diciembre del 2024, el TCE negó la denuncia por violencia política de género en contra del presidente Daniel Noboa y de sus entonces funcionarios, Esteban Torres y Diana Jácome, así como la canciller. El 8 de diciembre del 2023, Abad tuvo que viajar a Israel, a cumplir la única función que le asignó el presidente Noboa, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria. Su relación ha sido tensa, no le ha encargado la presidencia, para hacer campaña.

La sentencia a Verónica Abad

Guillermo Ortega tramitó la denuncia por violencia política de género que interpuso la canciller Gabriela Sommerfeld en contra de Abad, como respuesta a otra denuncia que la vicepresidenta puso. Y la sancionó con una suspensión de derechos políticos por dos años y una multa. El lunes 24 de marzo, con tres votos a favor se ratificó la sentencia.

La esposa de Ortega, Alba Guevara, fue nombrada Directora de la Unidad de Gestión y Regularización, en agosto del 2024. En esa época, el juez electoral debía tramitar la apelación de Construye, que iba a ser eliminada del Registro de Organizaciones Políticas. La abogada dijo no saber por qué fue nombrada y decidió no aceptar el cargo.

