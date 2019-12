La Navidad altera a la capital. Las ventas informales se toman las veredas de las principales avenidas y, sobre todo, del centro de Quito. El escenario característico de diciembre causa incomodidad a los transeúntes pero, sobre todo, afectan a los comerciantes formales que tienen sus locales en los centros comerciales populares.

Los reclamos de los propietarios de almacenes llegaron hasta los oídos de las autoridades municipales. Sus respuestas todavía no convencen a los perjudicados.

El Municipio habló de espacios específicos para los informales pero eso no gustó. Para los propietarios de locales, asignar espacios no cambia la afectación que ellos sufren en sus ventas. Recordaron que pagan impuestos y cumplen con las obligaciones que impone el Cabildo y el Gobierno Central , algo que los vendedores de la calle no hacen.

Para buscar una solución, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, se reunió, el miércoles 18 de diciembre de 2019, con los comerciantes de los Centros Comerciales, ubicados en el Centro Histórico. Estuvo acompañado de sus secretarios, directores metropolitanos y la administradora de la Zona Centro, Sandy Campaña. Todos ofrecieron su apertura al diálogo para evitar conflictos mayores.

Los comerciantes formales amenazaron, días atrás, con salir a vender sus productos en las calles si el Municipio no daba respuesta.

Yunda afirmó que de las mesas de diálogo saldrán soluciones. "“Esta es una época tradicionalmente compleja. En lo que nos compete a nosotros seguimos buscando la manera de que esta ciudad tenga posibilidades de inversión, de trabajo, de construcción, de turismo, estamos trabajando en el Concejo Metropolitano", destacó.

El Municipio de Quito acordó con comerciantes del Centro Histórico incrementar los operativos de control en la zona, garantizando la seguridad ciudadana y orden en el espacio público. Por su parte, los comerciantes trabajarán de forma ordenada. #QuitoSeguroOtraVez pic.twitter.com/CD2psB1Fjk — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) December 17, 2019

Los comerciantes, de su parte, destacaron la llamada al diálogo pero son firmes en sus reclamos. Esperan una respuesta definitiva en el menor tiempo posible.