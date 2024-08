Venezolanos en Ecuador: la otra cara de la migración en 3 historias de superación

Tres migrantes venezolanos comparten su historia de crecimiento en Ecuador, hasta hace poco pensaban regresar a su país en caso de que gane la oposición en las últimas elecciones. Por ahora comparten como han podido ayudar a compatriotas y ecuatorianos.

Andrus Guia proviene del Estado de Bolívar y es especialista en hotelería y turismo. Es propietario del restaurante Arepazo Guayanés ubicado en el norte de Guayaquil. Su llegada fue en 2016 por autobús y siempre tuvo claro que quería montar un negocio. El objetivo era no solo ayudar a compatriotas sino a ecuatorianos que lo necesiten.

Migrantes venezolanos en Guayaquil buscan apoyo ante nueva ola migratoria Leer más

Empezó en 2018 con un ‘agachadito’, un puesto improvisado para vender comida en la ciudadela Sauces V. Un año atrás había trabajado como mesero y cajero en un restaurante del Puerto Principal (Guayaquil). Andrus contaba con experiencia previa porque en Venezuela fue parte del staff del Eurobuilding Hotel and Suites, calificado con cinco estrellas.

RELACIONADAS Venezolanos en Guayaquil asisten a plantones para que se respete la voluntad popular

Su esfuerzo le ha permitido tener un local de comidas, en el que además de compartir la cultura gastronómica venezolana con propios y extraños en tierra ajena, él muestra el lado dulce de su nación con pequeños detalles en los exteriores de su local, como por ejemplo: chocolates, waffles rellenos entre otras golosinas. Ahí vende productos característicos de su país que solo se pueden conseguir allá.

“Esto es prácticamente una bodega (tienda) de venezolanos que se surte poco a poco y lo hago con quienes tienen la posibilidad de traerlos. Este lugar es como viajar a Venezuela sin pasaporte, sin nada. Desde que te sientas y comes, te transportas, es tocar lo que hay allá y sentir que estás allá. Para los venezolanos es como volver a su infancia. Y para los que recién prueban, los ecuatorianos, es una sorpresa grata”, asegura.

Un anhelo que se retrasa un poco más...

Las cifras oficiales invisibilizan el aporte económico venezolano Leer más

Andrus da empleo a una docena de trabajadores, entre compatriotas y ecuatorianos, la meta es que su restaurante crezca al punto de poder instalar en su país una franquicia. Reconoce que por ahora no lo podrá hacer porque no ha cambiado de régimen. Y su esperanza estaba en que la oposición ganara en las recientes elecciones que se celebraron el 28 de julio, pero las actuales circunstancias parecen echar por tierra esa aspiración.

Está preocupado por la comunidad migrante de su país y aprovecha para recomendar a aquellos que tienen entre sus planes salir, que lo hagan de forma ordenada y legal para que no sean estafados, corran peligro y vean sus derechos violados de distintas formas, como ocurre muchas veces en la ruta. “Trabajen honradamente porque los sueños se pueden cumplir. En mi caso, los estoy cristalizando y aquí estoy con mis muchachos para ayudar a los demás”.

Emprendimiento. En Sauces 5, al norte de Guayaquil se encuentra el restaurante el Arepazo Guayanés un restaurante que nació en 2018 y ahora da empleo a varias a venezolanos y ecuatorianos. Emilia Sánchez

Oferta. Parte del stock de productos venezolanos que tiene el Arepazo Guayanes para ofrecer para el ciudadano que visita su restaurante. Juan Carlos Castro

Proceso. El sueño de Andrus Guia es regresar a su país y establecer una cadena de restaurantes. En Ecuador ha fortalecido su negocio y ahora puede dar empleo. Juan Carlos Castro

Compartir conocimientos: una forma de devolver lo recibido de Ecuador

Ingrid Sifontes es una bailarina profesional que estudió una licenciatura en educación con mención en artes escénicas y llegó a Ecuador en 2017. Ella huyó de Caracas, Venezuela, debido a la violencia y la crisis económica de su país, a pesar de ocupar un alto cargo en el Ministerio de Cultura.

Venezolanos, con un pie en Ecuador y el otro en su país Leer más

Al llegar, estuvo en Quito y aceptó distintos trabajos para ayudar a su mamá y hermanos en el país que dejó. Luego se mudó a Guayaquil y ha sido instructora en gimnasios, maestra de educación física y de danza en diferentes estilos en varios lugares.

Laboró en relación de dependencia, pero desde hace unos años decidió trabajar de forma independiente y pagar su propia seguridad social. Ahora da clases de baile a niñas y adolescentes.

“En siete años he construido país. ¿Por qué? Porque he conseguido familia que no es de sangre. He aportado a la sociedad como profesora de deporte, recreación, actividades lúdicas, físicas y como instructora de baile. Eso es importante para el ser humano porque mejora las condiciones de vida saludable”, dice.

Sifontes relata con entusiasmo: “Yo amo Guayaquil”. Expresa que se siente como si estuviera en Caracas, porque se identifica mucho con la ciudad y su gente, y adora trabajar como si fuera su tierra de nacimiento.

Labor. Las estudiantes de Ingrid Sifontes van desde los cinco de edad y ella les enseña distintos tipos de danza. Cortesía Ingrid Sifontes

Ganadora del Primer lugar del campeonato intercontinental de Todas las Danzas en el Mundo año 2022. Convoca a los exponentes más destacados de cada nación Ingrid Sifontes

En Venezuela realizaba también danzas folklore en relación a la historia de su país Ingrid Sifontes

Ingrid Sifontes, bailarina profesional que estructura su academia de danza en Guayaquil. Ingrid Sifontes

Ofrece también aprendizaje de baile para jóvenes y adultos. Ingrid Sifontes

La cosecha de su enseñanza en las niñas ecuatorianas

“El hecho de que hoy muchas niñas me reconozcan y me digan: 'Allá va mi instructora de ballet', o 'mi maestra de danza, de jazz'; eso me hace sentir que algo le he devuelto a Ecuador por todo lo que me ha dado en siete años. Porque a través del deporte y la recreación también se hace patria, y esa es el área en la que yo trabajo”, asegura.

Existen dudas sobre cifras de la migración venezolana en Ecuador Leer más

Ella ha tenido las dos visas especiales que se han expedido en Ecuador para regularizar a la población migrante. La primera fue la Visa de Excepción por Razones Humanitarias (VERHU), que obtuvo a inicios de 2020 con su respectiva renovación, válida hasta 2022. En ese año, el gobierno del expresidente Guillermo Lasso inició otro proceso similar, pero el documento se llamó Visa de Residencia Temporal de Excepción (VIRTE), que caducará en septiembre de 2024.

RELACIONADAS Población migrante propone hoja de ruta ante falta de respuestas de Ecuador

“Creo que Ecuador ha sido un país bastante amable en cuanto a la regularización de los venezolanos. Algo muy bueno acá es que yo gozo de todos los beneficios de salud pública, porque aquí se mira como un derecho ciudadano. Nunca he sentido eso de que, como eres extranjero, no te voy a atender; cosa que no pasa en otros países”, puntualiza.

Una esperanza de un futuro mejor

Eduardo (nombre protegido) es un chico de 20 años que llegó a los 15 al Ecuador, es el único de su familia que va a permaner en el país pues el recrudecimiento de la violencia y la crisis económica y de orden público hizo que sus allegados decidieran migrar por segunda vez a otro país de la región.

Ya suman 23 muertos por protestas electorales en Venezuela Leer más

Él no se ha ido de Ecuador porque logró ingresar al sistema educativo público para terminar su bachillerato. Pudo acceder a este derecho pese a su situación irregular. Cuenta que su mamá expuso su caso en la dirección distrital de la zona 8 (que comprende a los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón - provincia del Guayas) del Ministerio de Educación para que le concedieran un cupo, y poco tiempo después fueron notificados de que habían salido favorecidos.

Este hecho lo motivó a tomar una decisión distinta a la de toda su familia. “Mi hermano y yo somos los únicos que quedamos en Ecuador, él se va a ir en los próximos días, pero yo no. Yo quiero seguir estudiando y trabajando. Voy a esperar que en el próximo gobierno pueda sacar la visa de residente”.

Expone que no ha sido fácil, pues por su condición irregular ha sido víctima de la explotación laboral por parte de sus anteriores jefes, lo que hizo que abandonara sus estudios por dos años y por eso ahora los retomó para culminarlos.

Aún queda un largo camino por recorrer

A su corta edad es administrador del restaurante en el que trabaja, se encarga incluso de dirigir a los nuevos empleados que son contratados en el lugar. “Creo que Ecuador es un país solidario, porque a pesar de que yo entré indocumentado pude acceder a estudios públicos hasta el sol de hoy. Y también he accedido al servicio de salud”.

ONG registra 88 casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela Leer más

Como se mantiene en contacto con sus compatriotas enfatiza que las personas de su país siguen saliendo, pero recomienda: “vengan de manera organizada, con sus papeles apostillados y apenas lleguen aquí hay que buscar la legalización, porque sino pierden muchos beneficios”.

La Cancillería de Ecuador reporta que en el país hay 134.854 personas de nacionalidad venezolana con su respectiva visa activa (en situación migratoria regular). Entre tanto, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) manifiesta en sus estudios y mapeo que Ecuador es el quinto país con mayor comunidad venezolana con 444.778 personas, después de Colombia, Perú, Brasil y Chile.

Venezuela cerró el consulado en Ecuador y complicó la estadía de los migrantes

VenApp: Maduro radicaliza la represión con una aplicación para la persecución Leer más

Por lo pronto, la organización no gubernamental Venezuela en Ecuador está a la espera de la respuesta del Gobierno Nacional al pedido que enviaron el pasado 28 de junio, solicitando la renovación de los 94.514 visados VIRTE que están por expirar, para que se le permita a estas personas legalizar su situación por dos años más.

Así mismo, la asociación Yo te Apoyo, que también se dedica a la ayuda de población migrante venezolana en Ecuador, mantiene las expectativas de que esta solicitud se cumpla con mayor rapidez una vez que el gobierno de Ecuador anunció el pasado 29 de julio que no reconoce el mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro, dadas las irregularidades que se han denunciado con relación al reciente proceso electoral.

"Esta pieza periodística es resultado de las Becas para la cobertura de la migración en Ecuador, otorgadas por la Fundación Gabo en alianza con el Banco Mundial y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el apoyo del Gobierno de Canadá y de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Gobierno de los Estados Unidos. Las opiniones, análisis y conclusiones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente la posición oficial de las instituciones que apoyan este trabajo."

Para más noticias de calidad visita el siguiente enlace.