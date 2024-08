Las cifras oficiales invisibilizan el aporte económico venezolano

Aurimar es una madre venezolana que prefiere la reserva de su apellido porque está en Ecuador en condición irregular. Llegó en 2018, vive con su esposo y tiene una niña de tres años. No ha podido acceder a las visas humanitarias ofrecidas en Ecuador porque desde su país no le entregan los documentos requeridos.

¿Cómo ha logrado no ser deportada? “Yo no salgo mucho, (voy) de mi casa al trabajo. No tengo cédula, mi esposo tampoco. No podemos abrir una cuenta bancaria, mi paga es en efectivo y puede ser diaria. Así pago todo también. Trabajamos más horas de lo que un empleo legal establece y no sé cómo haré para que mi hija pueda acceder a estudios el año que viene”.

Como Aurimar, se estima que existen al menos otros 444.799 venezolanos sin las visas correspondientes que les permitan estar legalmente en el país, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), que señala que Ecuador es el quinto país con mayor comunidad venezolana, después de Colombia, Perú, Brasil y Chile.

En difrentes sectores de las ciudades del país, la mayoría de migrantes venezolanos se dedican al comercio. Joffre Flores - Granasa

Betzabeth Jaramillo, presidenta de Yo Te Apoyo, organización no gubernamental que brinda asesoría legal y ayuda a este segmento de los habitantes del país andino, corrobora esta realidad porque cada vez recibe más solicitudes de ayuda, especialmente porque están por caducar las visas humanitarias entregadas en 2022, lo que incrementaría el número de irregulares.

“Muchos indocumentados no se acercan al sistema educativo o de salud por miedo a que los deporten, por más campaña que se haga. Ese miedo no se pierde porque viven de forma bastante compleja”, explicó.

Una realidad que pudo ser palpable el pasado 28 de julio, día de elecciones en Venezuela. En redes sociales se observaron masivas congregaciones de migrantes en varios puntos de distintas ciudades de Ecuador.

Venezolanos se concentraron detrás del Mall del Sol, en el norte de Guayaquil. Esperaban que la oposición gane en las elecciones de su país. klinger

No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador ha indicado a EXPRESO que tienen el reporte de solo 134.854 venezolanos con su respectiva visa activa (en situación migratoria regular).

Y apuntó que representan el 54,5 % de la población extranjera en el país, de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que reportó la existencia de 425.045 foráneos.

Para tener un mapa claro, Yo Te Apoyo ha enviado recomendaciones al Gobierno Nacional para iniciar un nuevo proceso de regularización con la revisión de los documentos vencidos y otros papeles que avalen la identificación. Pero no han recibido respuesta.

El último ‘Estudio de la contribución actual y potencial de la migración venezolana en la economía ecuatoriana’, realizado por la Fundación internacional Konrad Adenauer, señaló que su aporte anual es de 43’199.099 dólares por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a los Consumos Especiales y el Impuesto a la Renta.

Ese informe señala que podría incrementarse esa inyección de recursos al país, incluso de forma permanente y con un crecimiento exponencial, si se adoptan verdaderas medidas de integración.

En Quito hubo una gra marcha que avanzó hasta el parque La Carolina. Los integrantes mantenían la esperanza que termine el régimen de Nicolás Maduro. Foto: API

Organizaciones internacionales advierten que se desaprovecha su potencialidad.

“Se identificó que la mayor limitante que tiene la población venezolana para poder acceder a un empleo o iniciar un emprendimiento, es la imposibilidad de regularizar su situación migratoria... Solo el 36,4 % de las personas venezolanas que ingresan cuentan con pasaporte vigente, documento esencial para iniciar un trámite de legalización”.

Aportes que pasan inadvertidos

El estudio muestra que el ingreso promedio de una persona migrante venezolana en el Ecuador ($438,5 dólares americanos) y los montos respectivos de la distribución del consumo de las familias venezolanas. Luego de obtener el consumo per cápita, se realizó la extrapolación respectiva para obtener la demanda agregada de la población venezolana residente en el Ecuador.

Existe una brecha entre el ingreso promedio de los ecuatorianos y el ingreso promedio de los venezolanos, que es del 20,5 %, para equiparar los ingresos y gastos de consumo de ambas poblaciones.

De esta manera, el impacto potencial estimado de la migración venezolana en la demanda agregada, descontando el envío de remesas, sería de 1.082’416.598 dólares americanos.

De igual manera, de este estudio se pudo estimar que el saldo fiscal neto potencial generado por los migrantes venezolanos es positivo. La migración de dicho país habría tenido un impacto positivo en la economía ecuatoriana, con un monto aproximado de 84’636.024 dólares americanos.

En Ecuador el 58,4 % de migrantes están en el rango de 30 a 44 años. Le sigue la población de 18 a 29 años, con 31,2 %, y la de 45 a 59 años, con 9,7 %.

