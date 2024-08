Exportación a Venezuela, una débil relación pero que sostienen más de 60 empresas

El comercio con Venezuela ha perdido la relevancia que tenía hace una década. Ese país pasó de ser el tercer destino más importante de las ventas no petroleras de Ecuador en 2010, al puesto número 35 en la actualidad.

Así lo reflejan las cifras de la Federación de Exportadores de Ecuador (Fedexpor) que indican que, en el 2023, las exportaciones sumaron $ 46 millones, lo que significó una reducción del 12% en relación a 2022. Las importaciones, por su parte, alcanzaron $ 40 millones.

Felipe Ribadeneira, presidente Ejecutivo de Fedexpor, atribuye este retroceso a la contracción económica que ese país ha registrado en los últimos diez años. "Si bien el comercio no se ha detenido por completo, al día de hoy las exportaciones no petroleras a este destino reflejan apenas es el 5% de lo exportado en productos no petroleros en los mejores años de nuestra relación comercial", dice.

En el primer quimestre de 2024, las ventas no petroleras hacia ese mercado disminuyeron en 8%, por otro lado, las importaciones no petroleras provenientes de Venezuela disminuyeron en 65%.

Actualmente, son más de 60 empresas las que se encuentran vinculadas a la exportación hacia este país, que recibe 74 productos locales. Entre la principal oferta están las conservas de atún, plástico y sus manufacturas, preparaciones alimenticias de origen animal, minerales y metales y caucho y sus manufacturas; entre los cinco principales productos se concentra el 61% de las exportaciones no petroleras.

Dentro de los principales productos de importación, en cambio, se encuentra la oferta relacionada a la pesca, fármacos, aluminio y sus manufacturas, algodón y productos químicos orgánicos. Entre los 5 primeros productos se concentra el 96% de la compra externa no petrolera.

