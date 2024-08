Venezolanos en Guayaquil asisten a plantones para que se respete la voluntad popular

En la explanada del Centro Cívico, sur de Guayaquil, este 03 de agosto de 2024 se dio una nueva concentración de población migrante venezolana y de ciudadanos ecuatorianos que rechazan los resultados electorales anunciados el 29 de julio en ese país.

La reunión, que se mantuvo por varias horas y fue acompañada por un intenso calor debido a la radiación solar en la ciudad, congregó también a representantes de distintas iglesias para elevar clamores por el respeto a la democracia.

En la cita muchos venezolanos leyeron versículos de la Biblia que hacían referencia a “ir y tomar la Tierra Prometida” y entre sus consignas y cantos indicaban que esperan volver a su nación cuando esté totalmente restaurada.

“Realmente queremos apoyo internacional para poder hacer valer nuestros votos en Venezuela, esperábamos mucho en varios países, no solo Ecuador. La gente dice que nosotros como venezolanos deberíamos sacar a Maduro y eso es lo que intentamos, pero no podemos luchar contra las Fuerzas Armadas que nos dispara y atacan, ni contra el abuso del poder” manifestó el estudiante de Imagenología Eder López, que asistió.

Migrantes venezolanos en Ecuador

Mientras que el padre de familia Freddy Figueredo, quien se dedica al lavado de carros, dijo que es importante mantener la unión “porque se va a agravar la situación, pues la mayoría de nosotros no queremos ese gobierno y votamos para que no sea así, pero estamos seguros de que van a tomar represalias contra nosotros. Tanto a los que están allá como a los que estamos aquí, porque no dejan sacar los documentos”.

Convocatoria. Los ciudadanos que participaron en la cita dijeron que asistirán a todos los plantones que se organicen. Christian Vinueza

Se realizaron oraciones para evitar más violencia y represión por parte del Gobierno hacia los manifestantes en Venezuela. Christian Vinueza

Se realizaron oraciones para evitar más violencia y represión por parte del Gobierno hacia los manifestantes en Venezuela. Christian Vinueza

Por varias horas gritaron consignas y reflexionaron sobre la crisis en Venezuela. Para mostrar respaldo a la comunidad internacional y de su país que apoya a la oposición. Christian Vinueza

