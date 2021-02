Venezolanos describen "horrores" vividos al tratar de cruzar a Perú desde Ecuador

"Ayer (domingo) fue tanto mi desespero que lo que yo quería era pasar como fuera y lo intenté, pero cuando vi que hicieron el primer tiro dije: 'No, yo me voy'", expresó la migrante venezolana Soani Martínez, al describir lo que ella y decenas de sus compatriotas viven desde la semana pasada por intentar ingresar a Perú por la frontera ecuatoriana.

Ecuador asegura que paso de migrantes desde Colombia se ha reducido Leer más

"Ya no vamos a volver a intentar (cruzar la frontera) porque tenemos miedo que nos maten", dijo a su vez su compatriota Franco Rodríguez.

Igual que Martínez y Rodas, decenas de venezolanos permanecen en la ciudad de Huaquillas, provincia de El Oro, ante el temor y la imposibilidad de llegar a Perú. Ellos aseveran que han sido blanco de disparos por parte de militares de ese país.

1.200 militares los esperan

En la población fronteriza ecuatoriana, decenas de ciudadanos venezolanos usan calles y espacios públicos como refugios transitorios, y piden ayuda para comer y para poder continuar su camino al vecino país del sur o de movilizarse hasta Chile. La crisis migratoria en ese punto detonó el 25 de enero del 2021, cuando las Fuerzas Armadas peruanas desplegaron a más de 1.200 militares para bloquear el ingreso de inmigrantes en hasta 30 pasos clandestinos en límites entre los dos países.

Rodríguez, un colombiano que creció en Venezuela, y quien hoy busca mejores días para él y su familia en Perú o Chile, aseguró que los militares del país del sur "están tirando es a matar". En ese sentido, contó que "fue horroroso" llegar a la frontera y al meterse junto a otros compatriotas suyos por una trocha, donde "nos tiraron a matar", insistió.

Agregó que debieron caminar muchas horas por el monte para llega a un punto en que pudieron "devlverse" a territorio ecuatoriano sin peligro.

Joeli Méndez, otra joven procedente del país petrolero, contó que la necesidad de mejores días para ella y su familia que se ha quedado en Venezuela los hace padecer martirios en otros países.

"Hay venezolanos que han hecho daño -reconoce-, y por eso también no nos quieren ayudar a nosotros en sus países", afirmó la joven, quien ni siquiera alcanzó a estudiar la universidad en su país.

Piden retirar a militares

La organización Amnistía Internacional instó el 29 de enero al Gobierno peruano a retirar a los militares de la línea fronteriza con Ecuador y limitar su uso en labores de control migratorio a fin de evitar una tragedia y cuestionó el uso de las armas “para intimidar a la población que tiene derecho a buscar protección internacional”.

Pero hasta este lunes 1 de febrero la situación se mantiene inalterable, con militares al otro lado de la frontera y un número de migrantes venezolanos en Huaquillas, sin saber si quedarse allí o devolverse a su país.

Se estima que la cantidad de venezolanos allí bordea los 250, según organizaciones de asistencia, y más del doble, asegura el Municipio de Huaquillas.

Oposición venezolana pide a Perú proteger a migrantes tras despliegue militar Leer más

"Me da mucha tristeza porque en verdad el venezolano aquí es humillado, maltratado. No tengo un pan para darle de comer a mi hija. Me encuentro desesperada es una situación que en verdad no se la deseo a nadie", lamentó Martínez.