"Vayan a expulsar en sus casas": Así votaron seis asambleístas advertidos de PK

Los seis asambleístas de Pachakutik (PK) que se aliaron al Gobierno de Daniel Noboa tomaron su decisión. La Coordinación Nacional del movimiento, considerado el brazo político de la Conaie, había amenazado con expulsarlos si votaban a favor de la Ley de Solidaridad Nacional, pero el grupo mantuvo su acuerdo con el oficialismo.

La noche del 7 de junio de 2025, la mayoría liderada por el oficialista ADN logró la aprobación de la primera ley enviada con carácter de económica urgente por el Ejecutivo. En esta ocasión, el respaldo superó los 80 votos, lo que permitió que la normativa fuera remitida sin mayores inconvenientes al presidente Daniel Noboa, quien la enviará al Registro Oficial para su entrada en vigencia.

Sin embargo, la atención estaba centrada en los votos de los legisladores Carmen Tiupul, Edmundo Cerda, José Luis Nango, Manuel Choro, Fernando Nantipia y Cecilia Baltazar. Ellos eran los más cercanos al oficialismo y sobre quienes pesaba la advertencia de la Coordinación Nacional de Pachakutik.

La previa del debate definitivo de la Ley de Solidaridad Nacional

Antes de que se instalara la sesión, los asambleístas de Pachakutik eran los más buscados en el hall de la Asamblea. Solo una de los seis habló: Cecilia Baltazar.

La legisladora, al ser consultada sobre si se sentía fuera de PK, respondió: “No me siento fuera de mi comunidad, de mi pueblo ni de mi provincia, porque fui dirigente por más de seis años y por más de 20 años he trabajado junto a mis organizaciones”.

Por su parte, la jefa del bloque oficialista, Valentina Centeno, destacó la importancia de los votos de Pachakutik. Mencionó que en la normativa se incluyó una disposición que respetaba el derecho a la resistencia y a la protesta social, con lo cual esperaban asegurar el apoyo de ese grupo.

La oficialista Valentina Centeno fue la encargada de mocionar la aprobación del texto íntegro de la Ley de Solidaridad Nacional. Cortesía: Asamblea/ X.

¿Qué pasó en el Pleno?

De los seis legisladores de PK advertidos, solo uno intervino en el debate: José Luis Nango, una de las caras más visibles del apoyo al acuerdo con el Gobierno. En su intervención expresó: “Sí a la Ley de Solidaridad Nacional. Dirigentes que no piensan en un país diferente indican que nos expulsarán por el clamor del pueblo. Que vayan a expulsar en sus casas. Nosotros somos de bases, recordándoles que me debo a mi querida provincia”.

Durante su discurso, Nango también se dirigió a la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Carmen Tiupul, y la conminó a no tener miedo ni a amilanarse.

Acto seguido a su intervención, Valentina Centeno mocionó la aprobación del texto íntegro de la ley y los seis legisladores de Pachakutik votaron a favor. El oficialismo logró 84 votos, superando los 77 necesarios, lo que significaba que, incluso sin los votos de los seis de PK, ADN habría conseguido la aprobación del proyecto del Ejecutivo.

