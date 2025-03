Vaticano: el Papa Francisco descansó bien, pero se mantiene el pronóstico reservado

El Vaticano informó este 3 de marzo que el Papa Francisco "ha descansado bien toda la noche" en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado desde el 14 de febrero. Según el comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Pontífice mantiene un estado clínico "estable", aunque el cuadro sigue siendo "complejo".

No requiere ventilación mecánica, pero sigue en observación

En un encuentro con los medios de comunicación, se detalló que Francisco no presenta fiebre y "no requirió ventilación mecánica no invasiva, sino sólo oxigenoterapia de alto flujo".

Además, se indicó que el episodio de broncoespasmo registrado el pasado viernes no dejó consecuencias directas, aunque "el riesgo de criticidad permanece", recoge el portal web Vatican News.

Una devota católica reza el rosario por la salud de Francisco. EFE

Continúa con terapias y se espera un nuevo parte médico

Este lunes por la mañana, el Papa desayunó y comenzó sus terapias diarias. Según la Oficina de Prensa del Vaticano, por la tarde se ofrecerá una nueva actualización sobre su estado clínico.

