En el sector de Cedros y Calle Primera, en Urdesa central, norte de Guayaquil, los vecinos de un edificio esquinero desconocen la existencia de las empresas Publielite S. A., Makiacontenidos S. A. e Infotags S. A., relacionadas con la figura de Juan Carlos Vásconez, esposo de la alcaldesa Cynthia Viteri desde febrero pasado.

Según los registros de la Superintendencia de Compañías (Supercias) y del Servicio de Rentas Internas (SRI), esa es la dirección del domicilio de esas firmas que ganaron, al menos, seis contratos de servicios de comunicación con instituciones bajo administración socialcristiana, por cerca de $ 1 millón, en el período 2019-2020, como lo reveló ayer este Diario. En ese primer año, el publicista participó de la campaña electoral de Viteri.

“No conozco (esas empresas). Siempre llegan camionetas (a ese lugar)”, dice el dependiente de un negocio que está cerca de esa construcción de dos plantas y ventanales, que parecería que estuviese cerrada por completo.

Transcurre la mañana del 10 de junio pasado y una camioneta blanca se estaciona del lado de Cedros. De pronto, una persona sale de una especie de caseta del edificio para hablar con el ocupante del vehículo, cuya placa evidencia que el Cabildo es el propietario del automotor, además de otros distintivos de la entidad. La camioneta parte después de unos minutos.

Camioneta municipal junto a domicilio de empresas relacionadas con Juan Carlos Vásconez. Carlos Klinger

Un equipo de este Diario aborda a la joven mujer que está en la caseta y le pregunta si el señor Vásconez ha llegado y ella dice que “no”. Entra y después de un momento sale acompañada de un hombre. La mujer ahora comenta que se equivocó, que desconoce a la persona por la que se preguntó. Él tampoco conoce las empresas de publicidad relacionadas con el personaje. “Aquí funcionan bodegas. Sé que el señor tiene oficinas, pero aquí no es (..,) aquí guardan de todo, sillas. No conozco al señor, no sé de lo que me estás hablando”, asegura el hombre, quien se contradice. Evita dar algún otro detalle de la actividad que realizan ahí y de la visita de la camioneta municipal. E ingresan al edificio.

Según los registros oficiales, en la numeración 221 de Cedros funciona Publielite S. A. Mientras que del otro lado, en el domicilio 301 de Calle Primera, se encuentra Makiacontenidos S. A. e Infotags. Este Diario envió solicitudes de entrevistas a los correos electrónicos de esas firmas, pero no hubo respuesta. No obstante, un vecino de Calle Primera, le dice a este Diario que los negocios de Vásconez están “a la vuelta”, en Cedros, aunque insiste en no haber escuchado esos nombres.

En el sector, el lugar es identificado como una bodega, frecuentada por “camionetas del Municipio”, de donde “sacan y guardan” sillas, mesas, carpas, entre otros artículos de eventos.

“Son bodegas del Municipio o algo así”, comenta una persona que labora en ese sector. Un guardián también cuenta que en ese mismo sitio llegan vehículos municipales, donde embarcan “artículos para eventos”. Una empleada de una villa cercana agrega que el movimiento de esos artículos se registra en la mañana y al caer la noche. Diario EXPRESO solicitó al Municipio de Guayaquil una entrevista para hablar del tema, pero sigue pendiente la respuesta.

La camioneta que registró el lente de este Diario tiene la leyenda “La Fuerza de la Unión”, una frase con la que se identifica un “movimiento ciudadano” que impulsa abiertamente la imagen de Cynthia Viteri, como se aprecia en videos difundidos en las cuentas de redes sociales de esa organización. “Cynthia 2023-2027”, se ve en las imágenes.

En esos espacios se destaca la entrega de kits de alimentos, cuyas cajas tienen estampada esa frase. En los audiovisuales aparecen funcionarios y carros de entidades municipales. Esa marca también es notoria en hojas volantes pegadas en paredes de sitios municipales y en las fachadas de barrios populares.