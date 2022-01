Tannya Varela, comandante de la Policía compareció ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea este miércoles 12 de enero de 2022 para explicar interrogantes de los legisladores sobre temas como el retiro de visas a generales, ascensos, patrimonios de los oficiales, entre otras cosas.

La comandante explicó que la reunión con el fallecido ministro César Monge sí se dio, para ella una evidencia de que el exfuncionario recibió su mensaje fue el doble visto. La defensa del general Víctor Araus había cuestionado la veracidad de la misma.

Varela señaló que ella no puede hablar sobre el retiro de la visa que hizo Estados Unidos a los generales porque no conoce mayor información y que se enteró cuando eso se hizo público. Reiteró que no se mandó información a la Embajada y la del retiro de visas es decisión soberana de ellos. Habló de un informe de gestión de cada oficial en donde salen las calificaciones de los años anteriores, la documentación ya está analizada no se estudia el día de la calificación.

Insistió en que la reunión con el fallecido exfuncionario no se dio el 6 sino el 13 de julio para la calificación pero que previamente hubo varias reuniones para explicar los ítems para la calificación.

Mencionó la disponibilidad de sus cargos puesta en conocimiento del presidente Guillermo Lasso. Habló de los pedidos que hicieron los generales a la Contraloría y a la UAFE para que se analicen sus patrimonios. En su caso dijo que los bienes que tiene proceden de 38 años de carrera de ella y 32 del esposo. Son bienes además recibidos en donación familiar o por la compra que hizo el esposo cuando era teniente.

Asambleístas como Geraldine Weber expresó su preocupación por el tráfico de drogas, pidió que inviten al embajador de Estados Unidos a la Asamblea para que él comente. Pero el presidente de la comisión Ramiro Narváez evidenció que eso no era factible pero que ya habían solicitado información y que estaban a la espera de la respuesta.

El asambleísta Jorge Pinto consideró que es prudente concentrarse en las leyes que están trabajando. Para él, cuestionar lo que hizo la embajada es injerencia de funciones y eso es algo en lo que no deben intervenir. Para el legislador el problema de retiro de visas no es lo trascendente. La declaración de que la alta cúpula está vinculada a actividades ilícitas sí porque les están diciendo que están inmersos en actividades ilícitas y ese es un "tema grave y delicado, más cuando hay relación entre el retiro de visas y el proceso de ascenso de los cuatro generales".

El general Pablo Rodríguez, uno de los reintegrados a la Policía explicó cómo le hicieron sus calificaciones en la Policía, quienes se beneficiarían por la no calificación de los ascensos de los cuatro oficiales, afirmó que él también ha pedido que auditen sus bienes y patrimonio. El oficial reiteró la necesidad de que la Policía se orienten en la solución del grave problema de inseguridad que vive el país.

Valoró la incautación de más de 210 toneladas de droga en 2021 pero se preguntó cuántas organizaciones importantes han detenido, a cuántos cabecillas de importancia se aprehendió. Para el general Pablo Rodríguez más importante que el polígrafo es la situación socio financiera de los oficiales.

La voz del general se quebró a la hora de hablar de la humillante calificación que le pusieron y del involucramiento de su esposa y de su hijo menor de edad en el tema. "Qué tiene que ver mi esposa y mi hijo", preguntó. Adicionalmente mencionó que estuvo 36 años en la carrera y por qué en los cuatro meses que estuvo fuera de la Policía no le siguieron un proceso investigativo.

"No es justo que dañen el honor de una familia", se quejó y dijo que su hijo de 13 años no tiene por qué pasar una vergüenza. Añadió que ha pedido a la Fiscalía que le investiguen en qué acto de corrupción o de narcotráfico que ha estado. Y así como los miembros de la cúpula solicitaron el análisis de sus bienes y patrimonio, los generales reintegrados también pidieron de forma individual que les hagan el análisis. "No soy una persona que haya tomado un centavo de alguien para llevarme a mi casa", enfatizó.