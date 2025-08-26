Valentina Centeno se aleja temporalmente de la Asamblea: ¿Qué ocurrió?

La jefe de la bancada de ADN informó que se ausentará del país

La asambleísta de ADN tomará una licencia y dejará temporalmente la Asamblea.

La asambleísta manabita Valentina Centeno, figura destacada del oficialismo en Ecuador, ha contemplado solicitar una licencia sin remuneración para continuar sus estudios de posgrado en el extranjero. La decisión tendrá que ser aprobada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), conforme al artículo 114 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que regula este tipo de permisos.

Centeno, de 28 años, es la actual presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y jefe de la bancada de ADN. Durante su ausencia, el suplente Carlos Andrés Dávila, también oriundo de Portoviejo, asumirá su curul en la Asamblea Nacional.

La licencia solicitada por la legisladora tiene una duración estimada de siete meses, lo que implica una reorganización temporal dentro de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

Mishel Mancheno asume liderazgo temporal

La salida de Centeno no solo implica un cambio en la representación legislativa de Manabí, sino también una reconfiguración interna en la bancada oficialista. Como jefa de bloque de ADN y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Centeno ocupaba un rol importante en la articulación de proyectos del Ejecutivo.

Mishel Mancheno asumirá la jefatura del bloque ADN de forma temporal, pese a que en el inicio del periodo legislativo se había designado a Ferdinan Álvarez como subjefe.

La LOFL establece que licencias superiores a 30 días deben ser autorizadas por el CAL, y aunque usualmente se conceden por motivos de salud, también existe margen para estudios académicos, como en el caso de Centeno.

Perfil de Valentina Centeno

Valentina Centeno ha construido una carrera pública que combina deporte, derecho y política. Antes de llegar a la Asamblea en 2023, fue subsecretaria de Actividad Física y coordinadora zonal 4 del Ministerio del Deporte, durante el gobierno de Guillermo Lasso.

También se desempeñó como asistente legal en la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense y abogada en el estudio jurídico Fabara & Compañía, especializándose en resolución de controversias, litigio, derecho deportivo y comercial.

