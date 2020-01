No llegó el exembajador del Ecuador en Washington, Francisco Carrión, a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea. Ayer tenía que comparecer para explicar su punto de vista sobre el programa de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador en materia de vigilancia aeronáutica: la manzana de la discordia entre él y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller José Valencia y el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín también habían sido llamados. Minutos antes de que se instalara la sesión, Carrión tuiteó, desde Washington, que no había sido invitado a presentarse. Los correístas, que en la Comisión son tres y querían sangre, estaban indignados. ¿Cómo? ¿No le invitaron? Nos retiramos, dijo Augusto Espinosa con voz terminante y mirada bovina.

Aclaró las cosas Fernando Flores, presidente de la Comisión. Mandó a leer todas las invitaciones cursadas: la de Carrión había sido remitida a su correo electrónico. Así y todo, se fueron los correístas: junto a Espinosa salieron Esther Cuesta y Lexi Loor, dignísimos los tres. Algo intentó decirles Flores antes de que abandonaran la sala, pero ellos no quisieron ni oír. Oír no es lo suyo. Nadie los extrañó; Fabricio Villamar, incluso, los desdeñó: lo que se debe discutir aquí, dijo, es en qué acuerdos se sustentan los vuelos de aviones radar estadounidenses sobre territorio ecuatoriano. “Lo que no se puede hacer es convertir esta comisión en una comisaría para el careo. Eso está bien para los que se fueron”.

El canciller Valencia llegó con una tonelada de información: la cronología detallada de las conversaciones bilaterales que empezaron en noviembre de 2017, cuando Estados Unidos propuso los vuelos a Ecuador, y que están a punto de concluir con la redacción de un convenio; los acuerdos internacionales que, en ausencia de ese convenio, legitiman la cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico; los protocolos que se aplican en cada vuelo; los resultados obtenidos… Si el embajador del Ecuador en Washington ha estado al margen de este proceso, explicó, es porque todos los contactos se han dado entre el gobierno y la embajada de Estados Unidos en Quito.

Hasta el momento, según los documentos que entregó a la Comisión, se han realizado 53 vuelos de aviones radar P3 y Awak con un costo de 50 millones cubiertos por Estados Unidos. Esos vuelos, según el canciller, “hacen la diferencia” en la lucha contra las drogas: del 10 al 15 por ciento de las sustancias ilegales incautadas en el país entre 2018 y 2019, es fruto de esas operaciones, 30 toneladas en total. Por cada vuelo se tramitan permisos individuales con las autoridades ecuatorianas. Participan Cancillería, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la Dirección de Aviación Civil... En tres ocasiones, los permisos fueron negados por no cumplir con los requisitos. La actividad de los aviones estadounidenses se sujeta al código aeronáutico ecuatoriano, todos los procedimientos son concertados entre los dos países y, en cada vuelo, participan miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En el caso de capturas, los detenidos son sometidos a las leyes ecuatorianas. Los aviones son de vigilancia electrónica y no llevan armas.

El ministro Oswaldo Jarrín presentó aún más detalles operativos: un centro de mando y control supervisa los vuelos, prescribe un procedimiento, establece rutas y áreas, recaba informes. Para cada vuelo, Estados Unidos solicita autorización con hasta tres semanas de anticipación... “El Ministerio de Defensa -dijo francamente molesto- no hace nada al margen de la ley”. La alusión del embajador Carrión a la soberanía lesionada le parece insultante. Los integrantes de la Comisión quedaron satisfechos. Carrión, malparado.

Asilados en México

Sin pasaporte diplomático

Otro tema en el orden del día: el caso de los legisladores correístas asilados en México. El canciller, José Valencia, reveló que el pasaporte diplomático de todos ellos ha sido desactivado. Y expresó su esperanza de que México, que invocó la Convención sobre el asilo diplomático, sea consecuente con sus reglas e impida a los asilados hacer declaraciones políticas.

El detalle

Dura crítica. “Ha sido detestable la forma en que lo han manejado”, dijo Fabricio Villamar sobre el retiro de Francisco Carrión de la embajada en EE. UU.