Usuarios refutan a CNEL: los reclamos no están resueltos

Que todo está revisado y resuelto, que ya no queda ningún reclamo por resolver y que las inconformidades presentadas en la actualidad por parte de los clientes corresponden a nuevos pedidos y que ya no se trata de las denuncias generadas en 2020 y hasta julio de 2021. Así lo señala Rafael Vásquez, gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

“Lo que se están presentando son reclamos nuevos, por ejemplo que el convenio que ya había firmado lo quiere volver a replantear... Con el decreto 74 estimábamos que iban a ser 900.000 beneficiados, pero resulta ser que fueron 1’175.000 clientes refacturados en 2021”.

Estos valores significan que casi la mitad de los usuarios residenciales fueron refacturados porque CNEL tiene en todo el país 2’647.930 clientes. Para ser exactos el 49 % de dicha población fue “beneficiada” por los cambios en las planillas.

Sin embargo, la empresa reconoce que solo se presentaron 35.000 reclamos entre enero y julio de 2021 y un número similar al de 2020. Para Vásquez, esta es una muestra de que se benefició a más población de la que presentó su denuncia porque se hizo una revisión nacional a todos los usuarios sea que tengan o no reclamo y se “ayudó” a más personas de las registradas con inconvenientes en sus planillas.

“Todos los reclamos presentados ya fueron revisados, el medidor y el propio reclamo, que es mucho menor a la cantidad de usuarios que hemos refacturado,” puntualizó.

Reclamos. CNEL da por resueltas las denuncias presentadas hasta julio de 2021. No obstante, los usuarios señalan que se mantienen los problemas.

Néstor Efraín es un usuario que no piensa de la misma forma, él no pidió refacturación pero registró que su última planilla vino con $ 30 menos de lo habitual, pese a que está en un litigio en segunda instancia por denunciar cobros excesivos en los inicios de la pandemia.

Ahora espera la respuesta de la Agencia de Regulación y Control de Energía para saber qué pasará con su deuda final, pues no ha pagado por estar en el proceso de reclamo con las entidades. “Por eso estoy en litigio, vivo solo en un departamento, no en una mansión, el verdadero problema fue el cobro presuntivo que me hicieron a mí y a muchos”.

Vásquez señala que además de la refacturación la empresa cumple con el trabajo de transparentar los procesos como parte de una ayuda al usuario con el fin de que pueda interpretar lo que se refleja en la factura del servicio.

“Somos comprensivos, la planilla aún no es amigable para el usuario, por eso es que no cortamos la luz porque sabemos que puede haber una confusión en la información”.

Martha Torres, usuaria de una casa alquilada, no tiene interés en entender la planilla, sino en no tener una deuda que considera injustificada. “Yo ya perdí las esperanzas, lo único que dicen es que pague y que no hay nada que hacer, vinieron a verificar el medidor y nada más y veré si accedo al convenio de pago”.

Alfredo Carrasco, presidente de la Asamblea de Usuarios y quien está al frente del grupo de ciudadanos afectados por cobros excesivos, concluye que se quiere aparentar algo que no es real. “No es correcto decir que han solucionado todo, han cambiado medidores y dicen que revisarán por qué salió alto el consumo. Ellos aplicaron el decreto, pero los costos exagerados que cobraron en los meses que no se trabajó sigue creciendo y ahora con la deuda total hay que hacer un financiamiento hasta 36 meses”.

Datos

Decreto 74

El pasado 11 de junio, el presidente Guillermo Lasso ordenó a CNEL, mediante decreto ejecutivo, que homologue los valores de las planillas correspondientes a mayo y abril de 2021 con los valores del mismo período de 2019 a los usuarios cuyos consumos no superen 500 kWh/mes. Quienes hayan superado este umbral se les cobró una tarifa de 10,50 centavos por kWh.

Medidores

El pasado 7 de junio, CNEL inició un proceso de revisión de los 630.000 medidores en Guayaquil, la ciudad con mayor reclamos. La acción fue anunciada por Diego Maldonado un día antes de su salida de la gerencia y dijo que en 15 días estaría todo listo. Hoy esta revisión alcanza el 90 %.

Nuevos equipos

La próxima semana se presentará una aplicación móvil que estará conectada a los medidores para que los usuarios puedan revisar su consumo diario y no esperar fin de mes para conocer el valor a pagar.

MEDIDAS ADOPTADAS

Recuperación de cartera

La Corporación Nacional de Electricidad dispuso que hasta el 31 de agosto los clientes podrán ponerse al día en las obligaciones pendientes, como parte de “sus procesos internos para recuperar la cartera”. Esto significa que vuelven los cortes de luz por el atraso en los pagos. Hasta mientras se les notificará los valores por WhatsApp o comunicados en sus casas.

Pagos de planillas

Hasta el 30 de octubre de 2021, la CNEL habilitará la opción de convenios de pago hasta 3 años. “Queremos que el cliente reconozca y haga el pago de sus valores”, señaló el gerente Vásquez. Para acceder a esta modalidad se necesita presentar la cédula y cancelar el 10 %, una cuota inicial. En caso de tener alguna discapacidad tendrá una rebaja del 5 % en la cuota inicial.

Cortes a Usuarios residenciales

Debido a que la fecha tope para que los usuarios residenciales puedan ponerse al día es hasta el 31 de agosto de 2021, desde septiembre se realizarán los cortes de luz. El decreto 74 estableció que la CNEL no podía realizar cortes hasta que se resuelvan los reclamos efectuados de mayo y junio. El plazo culminó el pasado 16 de agosto, pero se extendió hasta fin de mes.